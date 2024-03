Recital poètic d’Antonina Canyelles, aquest dissabte, a Lloseta

La Biblioteca de Lloseta, i l'àrea de Cultura del consistori llosetí, dins el marc 'Univers Lloseta. Poetes essencials a la biblioteca', acollirà aquest dissabte, 16 de març, a les 12.00 hores, el recital de la cèlebre poeta Antonina Canyelles.

Des del desembre del 2023 i fins al juny d'aquest any a la Biblioteca de Lloseta es realitza cada mes un recital poètic amb un convidat o convidada d'excepció. Amb anterioritat a Antonina Canyelles, han recitat Antoni Vidal Ferrando, Maria Victòria Secall i Bernat Nadal. Els tres poetes que participaran els propers mesos són Víctor Gayà, Àngels Cardona i Lluís Maicas.

La poeta Antonina Canyelles i Colom va néixer a Palma l'any 1942. Va publicar el seu primer llibre de poemes el 1980, 'Quadern de conseqüències', amb el que va obtenir el premi Marià Aguiló. Un any després va publicar 'Patchwork'. Continua escrivint, però fins al 2005, no torna a publicar amb 'Piercing.' El 2007 ho fa amb 'D'estructura circular.' Amb els reculls 'Putes i consentits. Antologia poètica' i 'Tasta'm', 34 poemes inèdits, publicats a l'editorial Lapislàtzuli, obté el reconeixement de la crítica. L'any 2013 publica 'La duna i la cascada' i, el 2015, 'Nus baixant una escala'. També aquest any es va publicar el llibre de 'Panoptik. Fotopoesia', on 21 fotògrafs de reconegut prestigi il·lustren els seus poemes. L'any 2018 publica 'Les banyes del croissant' i, el 2021, 'Exercicis d'una mà insomne'. El seu darrer llibre que ha publicat ha estat 'Bistecs de pantera', l'any passat. Forma part del catàleg Women Writers in Catalan (Raig Verd, 2017) com una de les escriptores catalanes més representatives de tots els temps.