Carles Amengual i Vicens presenta 'Travessa' a l'Espai Passatemps de Santa Maria, aquest divendres

Divendres 15 de març, a les 20.00 hores, a l'Espai Passatemps, de Santa Maria del Camí, el biòleg Carles Amengual i Vicens presentarà el seu nou llibre 'Travessa en supervivència de la Serra de Tramuntana', editat per Javier Vergara Editor. L'autor estarà acompanyat de Mateu Morro, escriptor, historiador i membre de la delegació de l'Obra Cultural Balear (OCB) d'aquest municipi.

'Travessa en supervivència de la Serra de Tramuntana' neix de la recerca de Carles Amengual per a retrobar-se amb les arrels dels seus avantpassats, tots ells nascuts a la Serra, a través del contacte directe amb els llocs que mantenen vives les petjades del pas del temps. La lectura d’aquest llibre «portarà el lector de viatge amb l’autor al llarg dels nou dies de Travessa i molts anys d’història», segons els editors.

Carles Amengual i Vicens, va néixer a Selva l'any 1956. És metge homeòpata, biòleg i estudiós de les plantes medicinals de les Illes Balears.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, en Biologia per la Universitat de les Illes Balears, en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya. Va fer la tesi doctoral 'Flora medicinal de les Illes Balears'. El seu camp de recerca és l'etnobotànica i l'estudi dels manuscrits antics de plantes medicinals. Va ser president de la Fundació Flora Medicinal Baleàrica, constituïda l'any 1999 i va ser impulsor de la Fira de les Herbes que se celebra anualment a Selva.