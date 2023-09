Barcelona acull una taula rodona sobre l'amenaça del turisme en el patrimoni de les Balears

El pròxim divendres 17 de setembre l'Escenari 2 de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona acollirà una taula rodona centrada en l'amenaça del turisme sobre el patrimoni de les Balears.

L'acte, que s'iniciarà a les 11.25 hores, servirà per intercanviar idees i reflexions sobre com les Balears es veuen amenaçades per la massificació turística des de la perspectiva de la seva riquesa patrimonial.

La taula rodona comptarà amb experts en aquest camp i serà moderada pel professor i sociolingüista eivissenc Isidor Marí.

Els participants seran:

Antoni Janer : Professor i escriptor.

: Professor i escriptor. Joan Lluís Ferrer : Escriptor i divulgador.

: Escriptor i divulgador. Irene Riudavets: Arqueòloga i gestora de patrimoni.

Aquest acte està organitzat conjuntament per l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Institut d'Estudis Eivissencs i l'Institut Menorquí d'Estudis i és d'accés gratuït.