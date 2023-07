'No callarem, un film per la llibertat' es projecta aquest cap de setmana a Can Alcover

El film 'No callarem, un film per la llibertat' es projecte aquest divendres i dissabte, 28 i 29 de juliol, a sa Pobla i Palma respectivament.

La pel·lícula oscil·la entre el documental musical i el social i de denúncia, i aborda les experiències que han portat Elgio, Pablo Hasél i Valtònyc a convertir-se en represaliats polítics. Els tres joves músics personifiquen la persecució de la llibertat d’expressió a la música a l’Estat espanyol.

'No callarem, un film per la llibertat' és una producció de BRUNA i No Callarem, amb el suport de Carne Cruda i la col·laboració de Verkami.

L'Obra Cultural Balear organitza el passi el divendres a Sa Pobla (Sa Congregació, 19.30 hores), i Ona Mediterrània el dissabte a Palma (Can Alcover, 21 hores). La directora, Clàudia Arribas, serà present en ambdues projeccions.