Presentacions culturals del 23 al 25 de març

Aquestes són les propostes d'alguns esdeveniments culturals que tendran lloc aquest primer cap de setmana de primavera a diferents indrets de Mallorca:

'MALLORCA NOVA'

Aquest dijous, 23 de març, es presenta la reedició de la publicació 'Mallorca Nova' a la Biblioteca de Cort, a les 19 hores. La publicació, feta durant la Guerra Civil per refugiats mallorquins a Barcelona, va ser dirigida per Francesc de Sales Aguiló, qui va ser regidor de Palma.

A la presentació intervendran: l'historiador i director del Centre de Documentació Contemporània (CEDOC-UIB), Antoni Marimon; el dissenyador Àngel Luque; i el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió.

'CONTRA EL MÓN'

També aquest dijous, dins el cicle de Dijous a l'Obra, es presenta el llibre 'Contra el món' de Pere Antoni Pons, i editat per Empúries narrativa, al local de l'OCB d'Inca, carrer Son Ordre, 3 (Ed. Es Convent), a les 19.30 hores. La presentació serà a càrrec de Cristòfol Soler, president OCB Inca.

Pere Antoni Pons i Tortella, nascut a Campanet, el 1980, és un filòleg, escriptor i periodista. És col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació. 'Contra el món' és la seva novel·la més lúcidament ambiciosa: una història de vides trasbalsades que bull de vitalitat i que és, alhora, un retrat poderós del nostre temps. Una novel·la al·legòrica i realista, tràgica i sarcàstica, íntima i universal.

'CONÈIXER GASPAR RIERA'

Aquest divendres, 24 de març, tindrà lloc la presentació il·lustrada 'Conèixer Gaspar Riera', a càrrec del seu fill amb motiu del centenari del seu naixement 1922-2022. L'exposició serà a les 20 hores a l'Espai Passatemps, carrer del Marquès de la Fontsanta, 14, de Santa Maria del Camí.

Gaspar Riera va ser un pintor, escriptor i fotògraf nascut a Estellencs el 1922. La seva creació pictòrica es caracteritza per la simplificació, equilibri i silenci del paisatge, així com per una paleta de colors plena d'amplitud i diversitat, no només a l'obra plàstica, sinó també a la literària i la fotogràfica. Va rebre influències de Casimir Tarrassó i de Joan Miró.

'TRENANT VIDES (MA MARE)'

L'escriptora de Llucmajor Bel Mut, continua presentant la seva obra 'Trenant vides (Ma mare), editat per Edicions Balèria i guardonada amb el Premi Vila de Sencelles de Narrativa de l'any 2022; arreu l'illa. Aquest divendres, a les 19 hores, a la Biblioteca municipal de Montuïri (Ca Ses Monges), organitzat pel Club de lectura de Montuïri.

«Bel Mut aconsegueix amb Trenant Vides un dels objectius més difícils en narrativa, relatar uns fets improbables mentre ens convenç que formen part d'una realitat creïble, i ho fa amb la delicadesa d'una mà experta en la tradició oral, desplegant una història que mereixia ser explicada amb el ritme d'un conte fet novel·la a partir d'un corrent de consciència, una altra fita de gran dificultat literària. I heu de creure i pensar ens diu per obrir la narració», del pròleg de J.M. Vidal-Illanes.

'ARRELS I ALES'

També aquest divendres, es presenta el llibre 'Arrels i ales' de Dora Muñoz i editat per Llibres del Delicte, al local de l'OCB de Campos, carrer de Bisbe Tallades, 6, a les 20.30 hores. L'encarregat de fer la presentació del llibre és l'escriptor campaner Pep Toni Bauçà.

Dora Muñoz, mestra i pedagoga nascuda a Palma, el 1954. Ha treballat a tots els nivells educatius des de Primària a la Universitat. Després de molts anys dedicada a l'educació com a professió i de llegir molta novel·la negra com a afecció, acabà el seu periple professional com a orientadora al centre d'adults de la presó de Palma a on l'interès que sempre havia sentit per conèixer el costat fosc de la realitat, el món de la marginació i el delicte, trobà un lloc abonat per créixer com a escriptora.

'FLETXES DESVIADES'

Finalment, aquest dissabte, 25 de març, serà la presentació del llibre 'Fletxes desviades' de Joan Carles Ventura i editat per Clandestina Editorial, a les 12 hores, a la llibreria Lluna, carrer General Riera, 39B, de Palma. L'autor estarà acompanyat per l'escriptor Guillem Frontera i L'escriptora Dora Muñoz.

Joan Carles Ventura, nascut a Sueca, València, el 1978, és un professional de la comunicació que ha desenvolupat tasques de redactor, guionista i directiu de programes de televisió. Des que era només un projecte de persona, aquest inquiet i inquietant personatge riberenc ha tingut el mal vici de teclejar històries amb la dèria de matar el desfici pertinaç i les ansietats absurdes inherents al mateix ofici d'existir. Amb 'Fletxes desviades' torna amb un cas que, com de costum, serà un embolic de tres parells de nassos carregat d'acció, humor i emocions per totes bandes.