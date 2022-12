Propostes culturals per aquest divendres, 2 de desembre

Tot i que la previsió meteorològica per aquest primer cap de setmana del mes de desembre és de pluges, l'horabaixa del divendres està plena d'activitats culturals i socials a Mallorca per gaudir-ne i sortir de casa. Vos presentam algunes de les propostes que ens han arribat a redacció.

Tardor de memòria

II Cicle de conferències de memòria democràtica del Govern. Tendrà lloc a Can Alcover, Palma, de les 17.30 a les 21.00 hores. La primera conferència titulada 'Literatura dramàtica i memòria' serà a càrrec d'Isabel Marcillas Piquer, especialista en Literatura Catalana Contemporània. A continuació seguirà 'El temps de la memòria' per part d'Alfons Aragoneses Aguado, professor agregat d'Història del Dret a la UPF, i per acabar la jornada, Almudena Garcia-Rubio, doctora en Antropologia Física conjuntament amb David Ginard, doctor en Història, conduiran la conferència: 'Aurora Picornell: història, memòria i antropologia'.

Totes tres són presencials però també és podran seguir en directe per streaming al canal de YouTube de Vicepresidència: https://www.youtube.com/VicepresidènciaGOIB

Concentració al Casal Son Sardina

La Taula d'entitats de Son Sardina ha convocat una concentració a les 18.00 hores al Casal d'aquesta barriada palmesana amb dos objectius. El primer, per defensar la continuïtat del Casal i la Biblioteca Municipal. I el segon, per reivindicar uns serveis municipals de propietat pública. Una hora abans de la concentració, s'ha programat un taller de pancartes per fer-ne ús durant la mateixa. Tant el Casal com la Biblioteca són a un edifici de propietat privada sobre el qual hi ha actualment una ordre de desnonament per part de l'entitat bancària Caixabank.

Presentació de llibres

No és un, ni en són dos, sinó tres els llibres que es presenten el divendres 2 de desembre, a les 20.00 hores, a l'espai Passatemps, de Santa Maria. Els tres llibres han estat editats per Moll nova editorial.

Són: 'La cabellera de Posidó: La posidònia pulmó mil·lenari de la Mediterrània', d'Albert Herranz; 'Brunziments: Guia sonora dels pol·linitzadors de les Balears', a càrrec de Laia MaLo i Jaume Reus; I 'Memòria de camins', escrit per Miquel Rayó.

A la mateixa hora, 20.00 hores, però a Sa Congregació, Sa Pobla, organitzat per la delegació de l'Obra Cultural Balear i l'editorial Illa, es presenta el llibre 'Treballar la terra per pagar a Déu, El delme i l'especialització agrària de Mallorca al S. XV' amb la presència de l'autora Maria del Camí Dols Martorell i Rafel Socias Tugores, historiador.

Espectacle de Mim

Angel Santana presenta 'Un cos que BATEGA', al Teatre Municipal Mar i Terra, a les 20.00 hores. Aquest espectacle de mim, es repetirà dissabte 3, també a les 20.00 hores; i el diumenge 4, a les 19.00 hores. Les entrades tenen un preu de 10 euros anticipada, mitjançant palmacultura.koobin.cat; o de 12 euros en taquilla.