Mallorca Platja Tour es lamenta: «Mentre es permeten activitats comercials amb un clar impacte ambiental, es bloqueja una acció ciutadana simbòlica i sense ànim de lucre»

L’entitat Mallorca Platja Tour ha comunicat la renúncia formal a la concentració prevista per aquest cap de setmana a Cala s’Amarador-Mondragó, en el marc de les accions de sensibilització sobre la massificació turística. Tot i haver comunicat l’acte en termini legal i amb totes les garanties, la Direcció General de Costes va considerar que la trobada —sense escenaris ni infraestructures— suposava un ús intensiu del litoral i exigia una autorització addicional, així com un informe ambiental, pel fet que l’espai forma part del Parc Natural de Mondragó i la Xarxa Natura 2000.

Finalment, l’autorització de Costes ha arribat amb només 48 hores d’antelació i condicionada a un seguit d’exigències pràcticament impossibles de garantir per una organització petita i assembleària: voluntaris identificats, control ambiental estricte, prohibició de qualsevol objecte o presència sobre les dunes, i responsabilitats legals que excedeixen les nostres capacitats reals.

Per això, des de Mallorca Platja Tour lamenten profundament que: «Mentre es permeten activitats comercials amb impacte ambiental clar, una acció ciutadana pacífica, simbòlica i sense ànim de lucre sigui bloquejada per una burocràcia desproporcionada». A més a més, recorden que l’any passat varen celebrar tres actes similars, inclosa una convocatòria a la platja de Palma (Ballermann 6), sense cap impediment. I expliquen que no entenen aquest canvi de criteri, ni el tracte rebut sabent com actuen.

«Seguirem defensant el dret de fer platja i de fer poble.

Perquè la mar i la platja, també són nostres. I no ens faran callar», conclouen des de l'entitat.