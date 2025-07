Arran critica: «El turisme ens empobreix, el Govern ens persegueix»

Des de l'assemblea d'Arran Mallorca han fet un comunicat aquest dimarts 22 de juliol, en el qual expliquen que després de realitzar l'acció en què assenyalaven a un dels principals culpables de la crisi per la turistificació de Mallorca, «el govern», es veuen amb la necessitat de respondre a la seva actuació. Segons expliquen: «Tant l'actual govern de Marga Prohens com els anteriors, en especial els del Pacte de Progrés, ens han duit a la situació actual, en què hem perdut en tots els àmbits de la nostra vida en favor dels beneficis del sector turístic».

Arran critica que «a una illa plena de pintades de tota mena, el govern balear ha condemnat les úniques que els han assenyalat directament, intentant així criminalitzar el moviment popular, especialment aquells amb ideals contraris als seus». Assenyalen que amb aquesta actuació demostren que el seu objectiu no és condemnar l'atac a la conselleria, sinó «defensar-se d'un missatge que els mostrava directament com el que són: culpables de la nostra misèria».

Com defensen des de fa anys, «el monocultiu turístic no ens aporta més que misèria». Lluny de caminar cap al decreixement, amb les dades publicades el passat mes de maig es pot notar un creixement en el nombre de turistes respecte a l'any anterior. «No tenen cap intenció de respondre a la crítica de la ciutadania, que ha sortit en el darrer any fins a 4 vegades per denunciar la turistificació de la nostra illa, i no ens aconseguiran aturar», afirmen.

«En menys de 24 hores les marques de la nostra acció havien desaparegut», remarquen que aquesta neteja ha estat realitzada per protegir el sector turístic i no per defensar un edifici catalogat com el Govern declara. A més a més, assenyalen que mitjans com el diari Última Hora, «afins al govern de Prohens», han «criminalitzat» el moviment qualificant l'acció de turismofòbia.

Finalment, des d'Arran volen remarcar que aquesta no ha estat una simple acció d'assenyalament sense contingut polític. Expliquen que forma part d'una campanya sota el lema «Amb el turisme sortim perdent», amb què han volgut mostrar les principals externalitats negatives en un acte central que es va dur a terme el passat 3 de juliol, on desenes de joves varen omplir l'Espai Goya de Manacor.

Des d'Arran assenyalen que no aturaran fins a aconseguir «una terra lliure i socialista, amb una economia al servei de les necessitats del poble treballador i no al servei del benefici econòmic d'uns pocs». «Animam a totes les joves explotades i apartades pel sistema a organitzar-se. Tot i que el govern i els seus mitjans ens intenten criminalitzar, el poble mallorquí defensa la nostra acció a les xarxes socials i als carrers. No ho aconseguiran, a Mallorca ja hem dit prou! A totes aquelles que pensen que no tenim un futur, el futur és possible si el construïm nosaltres!», han clos.