Taquen de pintura en senyal de protesta els cartells de la Federació Hotelera

Fa unes setmanes, la Federació Hotelera de Mallorca (FEHM) va llançar una campanya per mirar de contrarestar les protestes contra la saturació turística que darrerament havien estat en el punt de mira, tant a Mallorca com a altres territoris turistificats. La campanya va consistir a penjar 20 cartells arreu de l'illa amb un missatge per «satisfer el turista»: «Tourist, go home safe and come back soon».

Aquesta campanya no va fer gràcia als ciutadans que setmanes abans s'havien manifestat en contra de la massificació turística, i per això un usuari anònim els passats dies de juliol va llançar pintura als cartells de grans dimensions, com a senyal de protesta. Des de la Plataforma Menys Turisme Més Vida s'han pronunciat envers l'acte expressant: «Donam suport a aquests tipus d'accions i animam a la gent perquè es continuï organitzant».