Una finca agrícola d'Algaida tanca la porta al turisme: «No tenim aigua ni per beure»

'Flor de Figa', una empresa ubicada a Algaida, ha decidit deixar de fer feina directament pel turisme deixant d'organitzar experiències turístiques a la seva fina 'Es Rafalet de ca l'amo en Julià' com a protesta al Govern perquè aquest darrer va decidir no subvencionar el transport d'aigua que els pobles del Pla de Mallorca necessiten, però sí subvencionar la construcció de dessaladores per proporcionar aigua a l'activitat turística de la costa.

Flor de Figa és una empresa que es dedica a la producció ecològica de figues, ametles, garroves, entre altres fruits. L'empresa ha publicat un vídeo a les xarxes socials que s'ha viralitzat aquests dies, en el qual expliquen la seva decisió i situació actual. Queixant-se de la decisió del Govern en «donar l'esquena al Pla» mentre preveuen construir nombroses dessaladores a la costa, pràcticament pel turista. Per això, des de Flor de Figa lamenten haver de tancar les visites, però afirmen que «això no pot continuar així, nosaltres no podem continuar cuidant el paisatge i les nostres explotacions agrícoles, sense aigua. No tenim aigua ni per beure». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Flor de figa (@flordefigamallorca)