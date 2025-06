Un triomf de la ciutadania que defensa els seus drets enfront de la turistificació global

Ahir, diumenge 15 de juny, Mallorca va viure una jornada històrica. Més de 30.000 de persones es varen mobilitzar pels carrers de Palma per dir prou a un model turístic que expulsa, precaritza i condemna la societat mallorquina, en el marc de les mobilitzacions de les ciutats del Sud d’Europa enfront de la turistificació global.

Plataforma Menys Turisme Més Vida: «Agraïm de tot cor a les persones, col·lectius i moviments que ahir vau fer possible una mobilització massiva i transversal. Hi érem per moltes raons: per l’habitatge, per la defensa del territori, per la justícia climàtica, per la dignitat laboral, per la cultura i per la vida. Ahir, el poble va parlar clar».

També volen destacar l’impacte internacional d’aquesta mobilització: mitjans de comunicació d’arreu del món varen fer ressò d’un clam que cada vegada és més global. La turistificació i mercantilització dels territoris ja no és vist com un motor econòmic indiscutible, sinó com un problema sistèmic que genera pobresa, desigualtat, dependència i destrucció.

Davant això, afirmen que «el Govern ha optat per ignorar-nos. Primer, dient que el que va ser una mobilització massiva i plural no representa res. Són paraules buides, sabem que ja han començat a mostrar la seva preocupació real amb campanyes de blanqueig, simulant treballar per la «contenció» turística mentre en realitat multipliquen l’activitat extractiva del territori i els nostres recursos. Segon, mantenint l’aposta pel turisme com a únic motor econòmic, sense acceptar la diversificació econòmica ni el decreixement turístic. Aquesta resposta és irresponsable i perillosa. Ignora el malestar creixent de la població, agreuja els problemes estructurals i ens du al col·lapse. Reclamam que escoltin la veu de la ciutadania que ahir es va manifestar massivament».

A més, es va prioritzar la defensa del capital turístic amb el desplegament policial davant les immobiliàries i els negocis de restauració, que va acabar amb la identificació d’almenys dues persones a les terrasses del Born. El que va passar ahir a les terrasses del Born només és una mostra de la desesperació de la ciutadania per la violència el monocultiu turístic sobre les vides dels habitants de l'illa.

Finalment, asseguren: «no permetrem cap mesura més de creixement turístic, cap atac a la nostra llengua i cultura, a les persones migrants, al territori ni a la classe treballadora: davant qualsevol retrocés hi trobaran un poble organitzat!».