«Reservat privat» damunt l’arena d'Es Carbó

Aquest passat diumenge 8 de juny, vàrem poder observar una vegada més algunes de les barbaritats que tenen lloc a les nostres illes a causa d’aquest tipus de model turístic. Aquesta vegada l’incident es va produir a la Colònia de Sant Jordi, quan de bon matí una embarcació va arribar fins a l’arena de la platja d'Es Carbó i va començar a muntar una espècie de «chill-out» privat, que comptava amb diverses carpes, butaques, música, begudes i cambrers.

La Policia Local de Ses Salines es va haver de desplaçar fins allà per informar-los que havien de desmuntar i a l’empresa responsable del fet se li ha obert un expedient sancionador. Cal tenir en compte que estem xerrant d'un espai amb un alt valor ambiental, per això mateix el batle del municipi ha assegurat que defensaran el litoral i el dret de tots a gaudir d'un espai natural com és la platja d'Es Carbó.