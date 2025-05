Baleària interposa un contenciós contra la limitació d'entrada de vehicles a Eivissa

La naviliera Baleària ha interposat un recurs contenciós administratiu per a reclamar la suspensió cautelar de l'acord plenari sobre la llei que regularà l'entrada de vehicles a Eivissa. En un comunicat, després de conèixer la decisió de l'empresa, el Consell d'Eivissa ha reiterat el compromís amb la llei que entrarà en vigor al juny i que, per primera vegada, permetrà implantar una quota màxima de vehicles que podran circular sobre l'illa entre el juny i el setembre.

L'equip de govern insular ha considerat que la voluntat de la ciutadania va quedar plasmada el novembre del 2024 al Parlament amb l'aprovació de la llei i, posteriorment, amb l'aprovació del reglament al Consell.

Per tant, considera que l'interès general ha d'estar per sobre dels interessos particulars d'una empresa i ha confiat que la petició de suspensió no prosperi.