Denuncien que PP-Vox permetran les festes il·legals en habitatges de lloguer turístic

Més per Mallorca ha denunciat aquest dijous que el Partit Popular i Vox permetran les festes il·legals en habitatges on es faci lloguer turístic. El partit condemna que, a través d’una esmena a la llei per a lluitar contra les festes il·legals en habitatges que es comercialitzen com estades turístiques de Més per Menorca, PP-Vox permetin exonerar els propietaris de les responsabilitats derivades de la seva activitat econòmica.

«El Partit Popular i Vox estan defensant a tothom excepte els veïnats de les Illes Balears. Estan defensant els incívics que fan les festes il·legals», ha criticat el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, durant el debat de dictaminació de la proposició de llei de Més per Menorca per a prevenir la celebració de festes il·legals i activitats molestes en habitatges que es comercialitzen com estades turístiques que s’ha produït aquest dijous a la comissió de Turisme del Parlament.

Apesteguia ha denunciat que així com la proposició de llei de Més per Menorca pretenia responsabilitzar els propietaris dels habitatges on es fa lloguer turístic de les activitats molestes que es facin en aquest habitatge perquè s’està obtenint un benefici econòmic d’aquesta activitat i, per tant, n’és el responsable i no així la resta dels veïnats, «a través d’una esmena del PP aprovada amb Vox el que es diu a partir d’ara és que el propietari no té mai cap tipus de responsabilitat, només faltaria, pobret, ell només s’ha d’encarregar de cobrar. Perquè les molèsties han de ser dels veïnats, no de qui fa lloguer turístic i de qui té un benefici econòmic».

Així mateix, el coordinador general de MÉS s’ha volgut adreçar específicament a Vox censurant i assenyalant que «vostès són uns grans defensors de la gent «de la nación española», excepte quan els estrangers tenen molt de doblers, llavors aquests sempre passen per davant de la gent del país».