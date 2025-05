El Govern admet que els aeroports de les Balears han arribat al seu màxim a l'estiu i planteja establir límits

El Govern ha considerat que els aeroports de les Balears han arribat al màxim en temporada alta i ha plantejat la possibilitat d'establir límits.

Així s'ha expressat aquest divendres a la roda de premsa posterior al Consell de Govern el portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, després de ser demanat sobre la proposició de llei que pretén presentar Més per Mallorca -i que el PP veu amb bons ulls- per a reclamar la cogestió dels aeroports de les Illes.

«Al Govern sempre li ha semblat raonable la cogestió aeroportuària. Saben que des d'Aena es controlen els slots -els permisos a les aerolínies per a utilitzar les infraestructures aeroportuàries- i potser ha arribat el moment de dir que n'hi ha prou més slots», ha subratllat.

El també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha dit que, malgrat que al Govern no són partidaris del decreixement sinó de la contenció turística, «potser cal plantejar-se que en temporada alta el nombre de slots als aeroports de les Balears ja són més que suficients».

«De la mateixa manera que el Govern limita l'oferta d'allotjament, potser cal dir, i ho dic, que s'ha acabat l'augment del nombre de slots a l'estiu, en temporada alta, als aeroports de les Balears. Hem arribat al màxim màxim», ha incidit.

La cogestió dels aeroports de les Balears entre l'Estat i la Comunitat Autònoma, ha reconegut, va ser un dels temes que la presidenta autonòmica, Marga Prohens, va plantejar al líder de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, a la darrera reunió que varen mantenir.

La Proposició de MÉS

Costa ha considerat que la Proposició de Llei que estudia MÉS per Mallorca «va en aquest sentit», per la qual cosa ha afirmat que podrien donar-li suport.

«La cogestió aeroportuària he de reconèixer que és una qüestió històrica. El PP de manera reiterada s'ha expressat a favor que hi hagi una cogestió, creiem que així almenys tendríem la possibilitat de donar la nostra opinió sobre això. No diem tenir una gestió directa, sinó una cogestió per a poder posar sobre la taula les reivindicacions que hi pugui haver en aquest sentit», ha incidit.