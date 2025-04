Insisteixen en la necessitat de limitar l’entrada de vehicles a Mallorca i un impost per als cotxes de lloguer

Més per Mallorca ha tornat a reclamar al Govern de Prohens mesures per a acabar amb el col·lapse viari i millorar el transport públic. Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts, el partit ha retret al conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, les mesures en política turística adoptades i ha reivindicat la necessitat d’impulsar polítiques de decreixement turístic com a «únic camí».

«Hem viscut un autèntic col·lapse viari aquest mes d’abril. I si els problemes ja són greus el mes d’abril, aquest estiu seran encara pitjors», ha alertat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, en la seva pregunta al conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, relativa a política de millora de la mobilitat. «Davant d’això, cap mesura de contenció, cap límit, cap proposta de reducció de la pressió turística», ha lamentat Rosa.

En aquest sentit, Rosa ha assegurat que l’actual situació turística es deu al fet que «l’única gestió adoptada pel Govern de Prohens és la del malestar social. No per a posar-hi remei, ni per a canviar absolutament res, sinó just per a veure si a la gent se li espassa l’enuig amb el temps. Han fet una gran cortina de fum amb el seu pacte per la sostenibilitat i qui dia passa, any empeny».

«Som a les portes de l’estiu i mentre vostès parlen de contenció i gestió del turisme, enguany serà l’any amb més col·lapse que mai», ha lamentat Rosa. «Mentre vostès parlen de contenció i de gestió del turisme, l’única mesura que han pres és aixecar la moratòria de places i consolidar 90.000 llits de lloguer turístic», assenyala.

A més, i amb relació al col·lapse viari, Rosa ha assegurat que aquest és producte de no tenir una llei per a limitar l’entrada de vehicles a Mallorca i ha criticat que, mentre el Govern «fa anuncis» té a un calaix la proposta de llei de Més per Mallorca registrada fa un any «mentre no han trobat temps per fer-ne una de pròpia».

«Som a les portes d’un estiu infernal per als mallorquins i continuam sense veure ni una sola mesura de contenció del turisme», ha criticat el diputat de Més per Mallorca que ha tornat a reclamar la limitació de l’entrada de cotxes a Mallorca, l’aprovació de l’impost als rent a cars i la millora del transport públic.