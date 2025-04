El Fòrum de la Societat Civil respon a Prohens: «Negar la saturació és negar l'evidència i el malestar»

El Fòrum de la Societat Civil ha criticat que el Govern «negui l'evidència» en considerar que la saturació i congestió turística a les Balears és puntual i en zones determinades.

«És negar l'evidència diària i és una manera de negar el malestar i les conseqüències que pateix la societat», ha apuntat la portaveu del GOB Mallorca, Margalida Ramis, en una roda de premsa per a presentar la proposta d'una Llei de la Societat Civil.

Després de ser demanada per les declaracions de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en què assenyalava que per Setmana Santa s'havien patit episodis de congestió en llocs puntuals, Ramis ha insistit que la saturació a les Illes és una realitat i que l'Executiu autonòmic «no vol assumir-ho».

«Ja poden fer taules quan per altra banda neguen una realitat molt evident», ha retret, en relació amb la Mesa del Pacte per la Sostenibilitat, de la qual el Fòrum ja no en forma part.

En aquest sentit, el portaveu del Fòrum de la Societat Civil, Jaume Garau, ha lamentat que la metodologia del Pacte per la Sostenibilitat impulsat pel Govern «no estava pactada» i, en conseqüència, no era «adequada per a arribar a un consens». De fet, ha considerat, el consens a què es volia arribar «ja està trencat».