MÉS alerta de la creació de nous establiments d’allotjament turístic i insta el Consell a restringir-ne la proliferació

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha alertat de la creació de nous establiments d’allotjament turístics a l’empara del nou decret impulsat per PP-Vox. Segons Alzamora, l’única manera d’evitar-ho és aplicar una reducció real del sostre de places i no en els termes anunciats pel Consell de Mallorca. Així, el portaveu ha anunciat la presentació d’una moció que serà debatuda en el pròxim ple de la institució insular i en la qual planteja restar, al nou sostre, totes les places d'allotjament turístic atorgades amb excepció. Es tracta d’una possibilitat contemplada a la coneguda Llei Barceló de 2017 que preveia extingir-les. Ara, en canvi, podran ser novament comercialitzades. S’estima que sumarien més de 100.000 places.

La proposta de MÉS també insta el Consell a recuperar allò que preveia la mateixa llei amb relació a l’intercanvi de places. La normativa, ara derogada, obligava a donar de baixa una de cada dues places en les operacions de compravenda entre titulars. Tot plegat, ha assenyalat Alzamora, suposa no posar cap límit i solucionar el problema de la massificació «El PP no només ha renunciat a resoldre un greu problema sinó que ha derogat les lleis aprovades pels pactes de progrés que permetien iniciar el camí del decreixement». Respecte a l'anunci de reducció del sostre de places per part del Consell, Alzamora ha remarcat que és la segona vegada en un any que el govern insular fa públiques unes intencions que en realitat no materialitza de cap manera. «Ho varen anunciar l’estiu passat i ho tornen a fer ara quan comença una nova temporada turística. No hi ha gens d'interès real, no s’ha adoptat cap acord ni posat en marxa cap mesura concreta». De fet, del primer anunci (maig 2024) al segon (maig 2025), ha recordat Alzamora, crida l’atenció la rebaixa de les pretensions: «Ara la supediten a un estudi de càrrega i a més fixen el topall en les places operatives sense cap objectiu de decréixer». En aquest sentit, el portaveu de MÉS al Consell, Jaume Alzamora, ha assenyalat que la moció és «una oportunitat perquè el PP demostri que el seu canvi de discurs va més enllà de les paraules». Així ha recordat que Mallorca i el conjunt de les Illes Balears continuen batent xifres de rècord i la previsió per aquest estiu és que continuï augmentant el nombre de turistes que visiten l’illa. De fet, l’aeroport de Son Santjoan té programats 33 milions de seients per a la temporada d'estiu, gairebé un 5% més. Encara més, dels tres aeroports de les Balears el de Palma és el que més creix, en l'àmbit general les aerolínies han previst gairebé 250 milions de places aèries, amb un creixement pròxim al 6%. «Mentrestant, el Consell de Mallorca ha triplicat la despesa en promoció turística amb una operació de maquillatge financer aprovada pel patronat de la Fundació Mallorca Turisme. Així, tot i que el pressupost contempla una minva en les partides de promoció turística, també inclou una previsió de 7.850.000 provinents de l'Impost de Turisme Sostenible que seran destinats a promoció», ha conclòs.