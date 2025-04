La Trobada de la Xarxa SET d’Europa contra la Turistització preveu una gran participació i la preparació de noves d’accions organitzades

«Les mobilitzacions antituristització del passat estiu són les llavors de les del vinent i de la transformació socioeconòmica dels territoris turistitzats», així ho expliquen des de la Xarxa SET d’Europa contra la Turistització en una nota de premsa adreçada als mitjans després de la roda de premsa de presentació de la Trobada Sud d’Europa contra turistització.

Assistiran a la trobada col·lectius de: Bilbo, Cantabria, Canarias, Donostia, Eivissa, Genova, Iruñea, Lisboa, Mallorca, Marsella, Milano, Napoli, Palermo, Pirineu, Rimini, València, Venezia i Barcelona.

La Xarxa, creada l'any 2018 i formada per col·lectius antituristització de tota la zona, es reuneix el proper cap de setmana a Barcelona amb l'objectiu de compartir experiències i coneixements, així com de dissenyar estratègies i accions conjuntes en la lluita contra la turistització. La trobada, la qual tendrà lloc els propers dies 25, 26 i 27 d’abril, serà oberta al públic i tendrà lloc al Bloc 4 de Can Batlló (Barcelona) i la seva programació preveu debats, tallers i una acció simbòlica per tal d'assolir els esmentats objectius.