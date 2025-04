Onze municipis de Mallorca estrenen una app per a demanar taxi, no disponible en la llengua pròpia

Els taxistes d’11 municipis de Mallorca han presentat una nova app mòbil, Mallorcab. L’aplicació mòbil per a demanar un taxi estarà disponible, en aquest primer llançament, als municipis d’Alcúdia, Pollença, Inca, sa Pobla, Muro, Santa Margalida, Can Picafort, Alaró, Selva, Llubí i Costitx. Això vol dir que els taxistes podran passar a recollir persones per qualsevol punt d’aquests municipis. L’app inclou una modalitat per la gent gran que simplifica el funcionament i habilita l’opció de demanar un taxi amb només pitjar un botó.

En paral·lel i des del Govern, la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha informat que s’està treballant en el desenvolupament «d’una àrea conjunta de prestació a l’illa de Mallorca»: «Es desplegarà amb una aplicació, que serà obligatòria per a tots, i que serà compatible tant amb aquesta app com amb les que ofereixen les plataformes privades». És una app per als residents? Aquesta nova app està gestionada per Taxis Alcúdia, i a la web de la plataforma Mallorcab s’ofereix la possibilitat de consultar la informació en espanyol, anglès i alemany, però no en la llengua pròpia de l’illa. Un pic descarregada l’app, les opcions de llengua milloren però tampoc inclouen el català entre les seves opcions: espanyol, anglès, francès, italià i alemany. La plataforma, a més a més, disposa d'un apartat específic d'accés per a hotels. Tant el logo com la web i l’app són plenes de fotos genèriques d’indrets turistitzats de Mallorca, com ara el Far de Formentor, la Seu, cales buides, etc. El missatge de benvinguda, en espanyol, et dona la benvinguda i et convida a conectar-te i «viure l’experiència de l’illa en cada viatge».