Legend of the Seas, el creuer més gran del món amb capacitat per a tota la població de Binissalem, atracarà a Palma

Amb més de 365 metres d’eslora i capacitat per a 7.600 passatgers en les seves 2.814 cabines, el nou creuer de Royal Caribbean, el Legend of the Seas, s'estrenarà a Barcelona l'estiu de 2026 i atracarà a Palma, en el seu viatge per la Mediterrània.

El creuer més gran del món encara està construcció a les drassanes finlandeses de Turku, i superarà en grandària els altres dos creuers més nous de la marca, l’Icon of the Seas, ja en funcionament, i l’Star of the Seas, que començarà a operar aquest mateix estiu.

El Legend of the Seas té proporcions enormes en tots els àmbits. Compta amb vint cobertes, cabines amb capacitat d’entre dos i vuit passatgers —n’hi ha fins i tot amb tobogan inclòs—, set piscines i parcs aquàtics, deu jacuzzis, espectacles de teatre i una àmplia oferta gastronòmica en els vuit districtes temàtics en què es divideix el vaixell. La tripulació podrà arribar a les 3.000 persones.

A partir de 1.410 euros

Tot i que encara està en construcció, ja es poden adquirir els tiquets per al viatge inaugural, un creuer per la Mediterrània que tendrà com a punt de partida el port de Barcelona. El preu és a partir dels 1.410 euros per persona, amb escales a Palma, Marsella, La Spezia, Civitavecchia i Nàpols, al llarg d’una setmana de creuer que inclou nits en alta mar. A més, hi ha ofertades dotze dates més en què, partint de Barcelona, el megacreuer atracarà al port de Palma.