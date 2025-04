L'assemblea de Més per Menorca debat sobre les mesures necessàries per combatre la massificació turística

L’assemblea de Més per Menorca celebrada aquest dissabte matí ha debatut sobre la problemàtica de la massificació turística a l’illa, per analitzar amb profunditat aquesta problemàtica abans de l'imminent inici d'una nova temporada turística.

Tenint en compte que el debat de la massificació és plenament present entre l'opinió pública, els menorquinistes han considerat imprescindible que el partit «continuï reflexionant per extreure propostes i solucions a aquesta problemàtica».

La manca d’habitatge, la saturació d’espais naturals, infraestructures o serveis, la dependència econòmica d’un sol sector, l’empobriment de la ciutadania o l’esgotament dels recursos naturals han centrat les crítiques a aquest fenomen que des de les files menorquinistes sempre s’ha identificat «com una emergència que s’ha de gestionar des de l’esfera política».

A partir d'aquest debat, la militància de Més per Menorca ha ratificat propostes com la limitació d’entrada de vehicles a l’illa, restringir l’ús de recursos naturals com l’aigua en zones turístiques, potenciar el servei de transport públic per accedir a espais naturals, perseguir amb més contundència el lloguer turístic il·legal o crear una borsa de places turístiques de manera que, per cada nova plaça que es doni d'alta, se'n donin de baixa dues d'existents.