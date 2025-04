Un investigador de la UIB planteja el turisme arqueològic com a complement a l’oferta de sol, platja i oci

«Els jaciments arqueològics poden ser un recurs fonamental per enriquir l’oferta de turisme cultural de Mallorca. L’illa té milers de jaciments arqueològics inventariats que es podrien utilitzar com a recurs turístic per atreure un turisme interessat en la cultura i el patrimoni». Com fer-ho és el que es planteja en la tesi doctoral que Jose Manuel Benito Rodríguez ha defensat recentment a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

L’autor ha estudiat els jaciments arqueològics que es reivindiquen com a atractiu turístic, i hi ha detectat problemes estructurals. D’una banda, «manca una visió de conjunt del patrimoni arqueològic. Els diferents jaciments s’han treballat de manera independent, i de la gestió que se n’ha fet no té clar quin en seria el públic objectiu». A més, amb la recerca ha detectat que «l’experiència turística que ofereixen els jaciments té modalitats diferents. De la mateixa manera, el grau de qualitat d’aquesta experiència turística també és molt diversa». Cap a una gestió unificada del patrimoni Jose Manuel Benito defensa que la classificació de tots els jaciments en grups homogenis facilitaria una gestió unificada per a cadascun dels grups: «De la mateixa manera que es fa en el món empresarial, és important fer un estudi de mercat i separar els jaciments segons el nínxol de mercat al qual es dirigeixin». Aquesta classificació dels jaciments segons les característiques i objectius comuns seria la primera passa. Després, seria necessari abordar la gestió de cada grup. Les propostes de l’investigador per a la gestió, per a començar, serien crear una marca unificada per als productes arqueològics de Mallorca i posar en marxa un centre coordinador que s’encarregui de gestionar els jaciments. A més, proposa de crear una taula de l’arqueologia com a òrgan consultiu i d’assessorament per a la presa de decisions de les administracions que s’encarreguen de gestionar el patrimoni arqueològic, i també posar en marxa un observatori d’arqueologia, amb l’objectiu d’unificar la recerca, oferir informació i col·laborar amb altres organismes i observatoris. En definitiva, la tesi doctoral de Jose Manuel Benito planteja que el turisme arqueològic, com a modalitat del turisme cultural, «té el potencial de servir de complement a l’oferta de sol, platja i oci, atès que està dirigit a un públic menys estacional i menys centralitzat en les zones costaneres de l’illa. Perquè aquesta alternativa esdevengui una realitat, però, encara queda feina per fer». Autor: Jose Manuel Benito Rodríguez

Títol: Análisis del patrimonio arqueológico de Mallorca como recurso turístico: Bases para su gestión.

Direcció de la tesi: Dr. Manuel Antonio Calvo Trias

Programa de Doctorat en Turisme