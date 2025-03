Més per Menorca alerta que l'estudi de capacitat de càrrega turística amaga un creixement encobert de places

L’estudi de capacitat de càrrega turística encomanat pel Consell de Menorca fixa la capacitat màxima de l’illa en 107.917 places, fet que suposaria un augment potencial de 23.859 places noves. Aquesta xifra es distribueix en 20.523 places en zones turístiques, 2.330 en nuclis tradicionals i 1.006 en sòl rústic.

El coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló, critica que l’estudi s’ha elaborat des d’una perspectiva que no ha tengut en compte aspectes clau, com la disponibilitat real de recursos i l’impacte ambiental del turisme a Menorca: «Aquest estudi no avalua adequadament la realitat de l’oferta il·legal de places turístiques, que actualment ja consumeix una part important de la capacitat de càrrega de l’illa. Sense abordar aquesta problemàtica, l’estudi queda coix».

Més per Menorca denuncia que la metodologia emprada prioritza els criteris jurídics i oblida els criteris ambientals, ja que es basa en les places ja compromeses urbanísticament en comptes d’analitzar si aquesta xifra és sostenible des d’un punt de vista de disponibilitat d’aigua, energia o gestió de residus. «Un estudi de capacitat de càrrega ha de determinar quanta pressió pot suportar l’illa sense comprometre el seu equilibri, no simplement validar allò que ja està previst urbanísticament», ha afegit Barceló.

En aquest sentit, als menorquinistes els preocupa especialment la previsió d’una pressió turística afegida en sòl rústic, més si no hi ha estudis d’impacte ambiental ben fonamentats. «Turistificar encara més el cap de Menorca pot suposar una amenaça per a la preservació del medi rural i el model de territori que sempre hem defensat», alerta Barceló.

Des de Més per Menorca assenyalen que una de les conseqüències de no abordar aquesta qüestió a partir d’un equip multidisciplinari és que l’estudi «obvia premisses imprescindibles per calcular les limitacions de l’illa i els resultats no són fiables».