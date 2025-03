L'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) passarà a notificar i cobrar les sancions en matèria d'oferta turística il·legal que imposa el Consell de Mallorca.

Així ho estableix un conveni signat aquest dilluns pel vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

L'objectiu del conveni és augmentar l'eficiència a l'hora de notificar i cobrar les sancions que imposa la institució insular, ja que, segons ha explicat Galmés, un 70% de les notificacions de multes són fallides.

D'aquesta manera, el departament insular de Turisme comptarà amb personal especialitzat per a notificar les sancions, així com la base de dades de l'Agència Tributària. Després, la recaptació es transferirà al Consell.

El vicepresident de l'Executiu autonòmic ha subratllat que la firma del conveni suposa «un pas més» en la lluita contra l'oferta turística il·legal i un «avenç important». El Govern, ha insistit, aposta per decréixer en la part il·legal de l'oferta turística, però no en la legal.

A partir d'ara, la recaptació de les sancions serà un procés tributari. Segons Costa, l'eficàcia de l'ATIB és «significativament» més elevada que la de la resta d'institucions i, per això, augmentarà l'eficàcia a l'hora de notificar aquestes sancions.

«Els infractors que lloguin turísticament sense llicència han de saber que pagaran les sancions i que no valdrà que tenguin residència fora de les Balears o fora de Mallorca», ha remarcat Costa.

Per la seva banda, el president insular ha exposat que la finalitat no és recaptar sinó aturar l'oferta il·legal «desbocada» que, a parer seu, hi havia a Mallorca en finalitzar l'anterior legislatura.

A l'acte han assistit també l'administrador tributari de l'Agència Tributària de les Balears (ATIB), Alberto Roibal, i el conseller executiu insular de Turisme, Marcial Rodríguez, qui ha apuntat que els problemes a les notificacions es troben sobretot en el lloguer turístic il·legal.

«És allà on hi ha el veritable problema», ha assenyalat, tot remarcant que l'import mínim d'una multa per aquesta infracció és de 80.000 euros.