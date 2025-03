Més per Mallorca ha assegurat aquest divendres que els anuncis fets pel Govern en matèria turística són «coherents amb les declaracions d'una presidenta que nega la massificació i el col·lapse a què es veuen sotmeses les Illes Balears», i ha afirmat que el projecte ecosobiranista passa indefectiblement per «establir límits i decréixer en volum».

Així s'ha pronunciat el Coordinador General de la formació, Lluís Apesteguia, que ha afirmat que són «molt lluny» de les propostes presentades pels consellers Costa i Bauzá. «Des del primer dia els vàrem dir que MÉS no votaria una proposta que inclogués rebaixar l'Impost Turístic ni un mes, ni un dia ni un minut... i no només el rebaixen sinó que l'eliminen dos mesos sencers!», ha continuat Apesteguia, per afegir que li estranya que qualcú que vulgui parlar amb el partit mallorquinista «plantegi mesures que traspassen totes les nostres línies vermelles, com acabar amb els mètodes existents de decreixement de places o recuperar l'exoneració de paràmetres urbanístics a negocis turístics».

Més per Mallorca proposa duplicar tot l'any l'ITS

Més per Mallorca ha assegurat que es mantenen en les seves proposicions de llei, ja presentades al Parlament, en què proposen duplicar tot l'any l'ITS o crear un impost als rent-a-cars. «De fet, ens fa gràcia que ara plantegi un impost als cotxes de fora qui va votar en contra de la nostra proposició per limitar el nombre de cotxes que entraven a l'illa; no han entès que això no va de tributs, sinó d'una illa col·lapsada que necessita límits reals i decréixer en volum», ha assegurat el també portaveu parlamentari.

Apesteguia ha conclòs afirmant que li sembla una irresponsabilitat que el Govern faci públiques unes propostes sense haver-les «no ja pactades, sinó ni tan sols parlades» amb ningú, tot dient que «el Govern de Prohens és incapaç de dialogar; i si actuen així la resposta de Més per Mallorca és clara: amb aquests plantejaments que no comptin amb nosaltres».