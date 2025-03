Continua la promoció turística malgrat la massificació. El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT), ha preparat «un complet programa d'activitats i trobades» per a aprofitar al màxim la seva participació en la fira turística ITB Berlín, la més important del principal mercat emissor, Alemanya, que tindrà lloc la setmana vinent en la capital alemanya.

La delegació estarà encapçalada pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que estarà acompanyat per la vicepresidenta, Antònia Roca, el conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez i el director de Turisme per a la Demanda i l'Hospitalitat, Marco Táboas. La delegació institucional té per objectiu «continuar amb l'estratègia de reforç de la imatge de Mallorca com a destinació turística responsable en el mercat alemany».

Tal com ha explicat el Consell, dimarts, 4 de març, Mallorca presentarà les últimes novetats en turisme accessible, incloses en el Pla d'Actuació 2024-2027 de la FMT. Aquest pla marca l'inici d'un projecte que cerca estendre's a tot el sector i a tots els actors de l'entorn social i turístic de l'illa, amb l'objectiu de convertir Mallorca «en una destinació accessible universalment, tant per a viure com per a visitar. Aquesta iniciativa és una de les accions derivades de l'estratègia de convivència i responsabilitat establerta en el Pledge».

D'altra banda, per a mantenir una relació sòlida entre Mallorca i els principals mitjans i agents turístics d’Alemanya, s'ha organitzat una completa agenda d'entrevistes i reunions amb interlocutors clau del 'trade' turístic alemany, com la revista FVW, TUI, Holidaycheck, Der Touristik, Alltours i Shauinsland, entre altres.

I, per segon any consecutiu, el Wintergarten dels magatzems KDW serà el punt de trobada per a l'esdeveniment de networking «Mallorca en Essència» Edició ITB, que reunirà 100 persones procedents de mitjans de comunicació, prescriptors, professionals del sector turístic i representants institucionals, principalment d'Alemanya, encara que també es comptarà amb la presència d'altres professionals de l'entorn europeu, donada la naturalesa internacional de la fira.