Més planteja al Consell un «pla de rescat» per a «una illa al límit»

La portaveu de Més per Mallorca al Consell, Catalina Inés Perelló, ha alertat aquest dimarts 29 de juliol que, davant la situació d’emergència territorial, social i institucional «calen decisions valentes i urgents per evitar el col·lapse». En aquest sentit, la formació ha registrat més de 120 propostes de resolució convertides en un «pla de rescat» de l’illa. Amb aquest full de ruta, ha assegurat Perelló: «Més assumeix el lideratge polític que la dreta ha abandonat». En paraules de la portaveu ecosoberanista «el PP ha renunciat a governar i ha convertit el Consell en una agència de propaganda mentre el territori es degrada, els serveis socials s’afebleixen i la gent perd drets».

Entre les línies mestres del «pla de rescat» que proposa la formació ecosobiranista a la institució insular hi ha una aposta clara per blindar el sòl rústic i aturar l’expansió urbanística, especialment després de la modificació legislativa impulsada pel pacte Vox-PP al Govern, així com la nova zonificació energètica també avalada per la dreta i l’extrema dreta. De fet, el document de propostes de Més defensa la recuperació de les eines de protecció eliminades pel PP, així com l’aplicació d’un fre immediat a la construcció d’habitatges en sòl agrari i la reordenació de la planificació turística.

Segons Perelló, «mentre el Consell mira cap a una altra banda, l’illa es col·lapsa, els preus de l’habitatge es disparen i la gent es veu expulsada dels seus pobles». Davant d’aquesta situació, Més planteja mesures com la reducció del sostre de places, la revisió de la zonificació turística i l’adopció de limitacions reals a l’entrada de creuers i vehicles a l’illa. A més, les 120 propostes registrades incorporen també iniciatives socials ambicioses, com l’impuls de nous recursos per a famílies vulnerables, la reducció de les llistes d’espera en dependència, la millora de l’atenció a la salut mental i la garantia dels drets dels infants migrants.

En l’àmbit de la cultura i la llengua, Més reivindica el paper del català com a llengua vertebradora i denuncia «l’ofensiva silenciosa que PP i Vox han posat en marxa contra la identitat pròpia». La portaveu ha denunciat la supressió del domini .cat, la censura de continguts i la introducció del castellà als Premis Mallorca com «un peatge polític davant l’extrema dreta».

Finalment, Perelló ha fet una crida a convertir el Consell en el «vertader govern de Mallorca», amb lideratge, veu pròpia i capacitat per posar límits al col·lapse. «Aquestes resolucions no són només papers», ha dit Perelló, «són una resposta política a una urgència històrica. Mallorca no pot continuar governada des del menyspreu i la rendició».