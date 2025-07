Vicenç Vidal: «Per Canàries poden posar-se sistemàticament d'acord; per les Balears, no»

El diputat de Sumar Més al Congrés Vicenç Vidal ha manifestat avui la seva «decepció i sentiment d'estafa» després de l'aprovació a la cambra baixa de la modificació del Règim Especial canari per a la regulació de vivenda. Una modificació aprovada «després que PP, PSOE i Coalició Canària hagin prioritzat el benestar de Canàries» i que, segons l'ecosobiranista «és impossible en el cas balear per la poca sensibilitat de conservadors i socialistes».

Vidal, que va denunciar fa uns dies que el PP havia vetat al Senat unes esmenes a aquesta llei -presentades pel senador de l'esquerra eivissenca Juanjo Ferrer però inspirades en la seva tasca el 2022- que beneficiaven les Balears en deduccions per a recerca i cultura ha recordat que ell «tant al Senat com al Congrés» ha votat «sempre i sense sectarisme totes les modificacions i millores de règim fiscal venguin de qui venguin»

Per al diputat de Més «és incomprensible que PP i PSOE siguin sistemàticament capaços de l'acord per a Canàries i no per a les Balears» i ha clamat per «construir el que queda de legislatura una entesa que prioritzi les Balears a les Corts espanyoles».