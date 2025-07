Més per Mallorca denuncia l’ús partidista de les xarxes socials del Consell de Mallorca

Més per Mallorca ha denunciat aquest dijous en el ple del Consell de Mallorca l’ús partidista de les xarxes socials de l’Agència de Defensa del Territori (ADT), després que aquest organisme hagi respost directament a publicacions de Més per Mallorca a la xarxa social X (antic Twitter), amb arguments de caire polític i partidista.

El conseller de Més per Mallorca, Joan Llodrà, ha exposat aquest cas durant la sessió plenària, alertant de la «greu confusió entre el que és una institució pública i el que és la comunicació d’un partit polític». Segons Llodrà, aquestes respostes haurien d’haver estat fetes pel conseller competent o pel propi Partit Popular, i mai per un organisme com l’ADT, que hauria de mantenir-se al marge del debat partidari i actuar amb neutralitat institucional.

«És intolerable que un compte oficial d’una entitat pública com l’ADT actuï com si fos una extensió del PP. Això vulnera tots els principis bàsics de la comunicació institucional i suposa un ús indegut de recursos públics», ha afirmat Llodrà.

Des de Més per Mallorca exigeixen una rectificació immediata per part de l’equip de govern del Consell, així com garanties perquè aquest tipus d’actuacions no es tornin a repetir. El partit reclama també que es revisin els protocols d’ús de les xarxes socials institucionals per a evitar que es facin servir com a eina de confrontació política.

«Aquest Consell ha de representar tota la ciutadania i no pot convertir-se en l’altaveu d’un sol partit. Exigim respecte per les institucions i pel seu caràcter públic i imparcial», ha conclòs el conseller.