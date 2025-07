PP i Vox aproven una llei a mida dels especuladors mentre «empitjoren la crisi de l’habitatge», asseguren el PSIB i Més per Mallorca

Més per Mallorca considera que la Llei de «Pelotazos» que aquest dilluns 7 de juliol, han aprovat PP i Vox és un dels majors atemptats contra el territori amb el qual han decidit convertir Mallorca en un solar i donar barra lliure a l’urbanisme salvatge i la destrucció definitiva del sòl rústic. El partit ecosobiranista recorda que presentarà un recurs d’empara al Tribunal Constitucional per tal de paralitzar la Llei de «Pelotazos» de PP-Vox.

«Som davant la major perversió política, jurídica i territorial que hem viscut mai en aquestes illes, perquè aquesta llei no va de resoldre de forma urgent el problema d’accés a l’habitatge, sinó que va exclusivament d’afavorir promotors i especuladors, de convertir Mallorca en un solar i de construir més i més i més», ha afirmat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, a l’inici de la seva intervenció en el debat i votació de la Llei de «Pelotazos» de PP-Vox que ha tengut lloc aquest dilluns en el ple del Parlament.

«És una perversió perquè no es construiran més habitatges. Ni es farà més de pressa. Ni seran més barats. Ni faran baixar el preu. Això no va de construir habitatges, això va del fet que es forrin un parell, perquè l’únic motiu per centrar-se en el rústic i en els urbanitzables és que així hi guanyen més els propietaris dels sòls, els promotors immobiliaris i els especuladors. És l’únic motiu», ha continuat el diputat ecosobiranista.

En aquest sentit, Rosa ha assegurat que, lluny de resoldre l’emergència residencial que viu la població del país, la llei servirà per afavorir promotors que guanyaran més milions d’euros dels que preveien guanyar. «Aquesta llei és profundament nefasta pels interessos dels mallorquins i planteja urbanitzar a tot preu. De forma massiva i sense equipaments ni zones verdes, sense serveis públics, amb problemes de mobilitat», ha continuat el diputat de MÉS per Mallorca.

Per la seva part, el Grup Parlamentari Socialista s’ha oposat amb un «no categòric» a la proposició de llei d’urbanisme, que garanteix més beneficis i la generació de nous drets per a promotors i especuladors, però que no resol els problemes d’habitatge per a la ciutadania i les persones treballadores de les Illes Balears. El portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha afirmat que, lluny de crear un marc per accedir a un pis més assequible, el que fa aquest decret del «pelotazo» és extingir l’habitatge de protecció oficial, i el substitueix per fer pisos que seran fins a un 33% més cars», amb la figura de l’habitatge de preu limitat. Una normativa que s’ha fet «saltant-se tots els plans generals dels Ajuntaments, una cosa que no havia passat mai en aquestes illes de la manera que han fet» PP i Vox, per transformar el territori sense cap mena de programació ni disseny.

Negueruela també ha exposat que l’extinció de l’HPO extingeix també «els mecanismes de protecció per a la gent que té carències, tengui la seva oportunitat» d’accedir a un habitatge digne, perquè se substitueix l’HPO per habitatge de preu limitat, «que per a molta gent és de preu il·limitat, perquè mai tindrà l’oportunitat d’adquirir-la».

També ha criticat el nyap que ha suposat la tramitació, que s’ha realitzat «fins i tot amb un text guixat a mà, sense consens, sense estudis, sense càlculs de necessitats poblacional, creixen més i reduint equipaments i zones verdes, legalitzant, fins i tot, les il·legalitats de la serra de Tramuntana i obrint en rústic la depredació i l’especulació». I amb «l’afegitó de l’emergència de l'habitatge», per poder construir en rústic. En aquest punt, Negueruela ha criticat el cinisme del Govern, que admet l’emergència de l'habitatge per construir en rústic, però no per declarar zones tensades i limitar els preus de lloguer.

El portaveu socialista també ha posat en qüestió que l’únic col·lectiu que ha donat suport a la llei «són els promotors»: «Avui estam aquí, com entitats com el GOB, el Fòrum de la Societat civil o les associacions de veïns i veïnes, per a debatre, perquè a tots, també als partits d’esquerra, ens preocupa l’habitatge, el medi ambient i el territori. I a tots els que ens preocupa tot això, deim que aquesta norma no serveix per donar resposta al medi ambient, a l’habitatge o al territori, i que només serveix per generar especulació».

Per tot això, tant el PSIB com Més per Mallorca es comprometen a continuar lluitant per a la derogació d’aquesta norma «de manera immediata» i davant el Tribunal Constitucional.