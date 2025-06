MÉS proposa invertir 3,3 milions d’euros més per a incrementar l’ús social de la llengua catalana i millorar la defensa dels drets lingüístics

Més per Mallorca ha registrat cinc esmenes a la llei de pressupostos de 2025 per a reclamar la inversió de 3,3 milions d’euros per a incrementar l’ús social de la llengua catalana i millorar la defensa dels drets lingüístics. El partit demana intensificar la dinamització lingüística a les barriades, l’augment de la partida per a l’Oficina de Drets Lingüístics, millorar els plans d’acollida lingüística per a persones nouvingudes, més ajudes a creadors de continguts en català i incrementar les inversions en compra de llibres en català per al Pla de Biblioteques Escolars.

«Davant l’emergència lingüística que vivim fa falta incrementar els recursos públics per incrementar l’ús social de la llengua catalana, millorar la defensa dels drets lingüístics i acabar amb els atacs i l’odi contra la llengua pròpia del país», ha defensat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon. En concret, MÉS reclama invertir 2.200.000 euros per a la dinamització lingüística a les barriades, 750.000 euros més per a l’Oficina de Drets Lingüístics, 150.000 euros per a plans d’acollida lingüística a persones nouvingudes (en compliment de la moció de MÉS aprovada pel ple del Parlament en sessió de 22 d’octubre de 2024), 150.000 euros per a ajudes a creadors de contingut en català i 50.000 euros per a l’augment dels llibres en català del Pla de Biblioteques Escolars.