José María Garcia ja és el nou coordinador d’Esquerra Unida a les Illes Balears

Aquest dissabte, 14 de juny, Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha celebrat la seva Assemblea Interinsular, una trobada decisiva per renovar els seus òrgans de direcció i aprovar el nou projecte polític.

La candidatura a la Coordinadora Interinsular, encapçalada per José María Garcia, ha rebut el 97% del suport de la militància, i ha sigut nomenat com a nou coordinador de l'organització. García, que pròximament assumirà l'acta de diputat al Parlament de les Illes Balears substituint a Cristina Gómez de Podem, pren el lideratge amb la voluntat de reforçar el paper d'EUIB com a «força transformadora, arrelada i útil per a la majoria social».

L'assemblea ha comptat amb la presència destacada d'Enrique Santiago, Secretari General del Partit Comunista d'Espanya i portaveu d'Esquerra Unida al Congrés dels Diputats, qui ha denunciat la creixent militarització de la societat i el paper de l'OTAN en l'escalada bèl·lica global. «La submissió a l'agenda de l'OTAN ens allunya d'una política exterior de pau i resta recursos a l'estat del benestar», ha advertit.

Per part seva, José María Garcia ha posat l'accent en la greu crisi d'habitatge que pateixen les Illes Balears, agreujada per la pressió turística i l'especulació. «Els nostres joves i treballadors no poden viure als seus pobles. Cal posar fi a aquest model extractiu i garantir el dret a l'habitatge com una prioritat absoluta», ha afirmat.

El nou coordinador ha animat a la ciutadania a participar activament en les mobilitzacions d’aquest diumenge, 15 de juny, convocades contra la massificació turística i en defensa del dret a l’habitatge. La nova ponència política ha posat el focus en la lluita per un accés digne a l’habitatge, la lluita contra la massificació turística i la defensa de llengua i territori.

Finalment, EUIB ha reiterat la seva «aposta ferma» per la construcció d'un front ampli a les Illes Balears i a tot l'Estat, que articuli una alternativa política sòlida i transformadora davant la crisi social i ecològica. «Hem de confluir, no només amb les forces amb les quals tenim objectius en comú per fer front a la dreta i la ultradreta, sinó també amb les plataformes, organitzacions i persones que veuen que els actuals governs no fan lleis a favor de la classe treballadora», ha conclòs Garcia.

Amb aquesta renovació, EUIB es posiciona «com una peça clau per impulsar un nou horitzó polític per a la classe treballadora i la majoria social de les illes».