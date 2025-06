El Pi reclama «posar límits» a la pressió demogràfica i turística

Davant la manifestació convocada aquest cap de setmana sota el lema ‘Per una vida digna, aturem la turistificació’, El Pi – Proposta per les Illes ha volgut expressar la seva coincidència amb el «malestar creixent» de la ciutadania davant la degradació de la qualitat de vida a Mallorca.

«El preu dels habitatges és insuportable, els serveis públics estan col·lapsats i viure dignament a Mallorca és cada vegada més difícil per a moltes famílies. I això no és un fenomen puntual, sinó el resultat d’anys d’un model econòmic que ha apostat per créixer sense límits», ha declarat Tolo Gili, president d’El Pi.

Des del partit s’alerta que centrar el debat exclusivament en el nombre de turistes és «mirar només una part del problema»i pot conduir a diagnòstics erronis. «El nombre excessiu de turistes és només un símptoma. El problema real és un model que incrementa sense fre la pressió humana sobre un territori limitat i fràgil. Aquesta pressió prové tant de visitants com de nous residents. És hora de parlar clar: el col·lapse de la sanitat, els embossos a les carreteres o les aules massificades no són culpa dels turistes, sinó d’una població resident que ha passat de 600.000 a 1.250.000 persones en menys de 50 anys, sense planificació ni control», ha remarcat Gili.

El Pi aposta per un canvi profund de model i denuncia que la recepta actual, basada en el creixement continu de l’activitat turística i la incorporació de mà d’obra de baixa qualificació, «ja no funciona». «Hem passat de ser la segona comunitat amb més PIB per càpita l’any 2000 a ser la sisena. I això, malgrat tenir rècords de visitants any rere any. Aquest model ens empobreix i degrada el territori. Cal dir basta», ha afirmat el president d’El Pi.

El partit defensa que les Illes Balears han d’avançar cap a un model sostenible, amb «una economia més productiva i diversificada, capaç de generar riquesa sense sacrificar la qualitat de vida ni el medi ambient». «Estimar Mallorca és afrontar els temes tal com són, encara que siguin incòmodes. No podem seguir evitant els debats que realment importen. Des d’El Pi tenim clar que posar límits —no podem créixer amb més residents— és imprescindible per preservar el nostre territori i garantir el benestar de les futures generacions», ha conclòs Gili.