Amanda Fernández, líder del PSOE: «Ni Ábalos, ni Koldo, ni Cerdán poden embrutar la nostra feinada»

Les Joventuts Socialistes de les Illes Balears han donat aquest dissabte el sus al seu 18è Congrés Nacional, que suposarà el relleu d’Ares Fernández després de 6 anys al capdavant de l’organització, amb l’entrada d’Ana Muela com a nova secretària general.

Per a donar suport a les joventuts del partit, han assistit a l’acte d’obertura la secretària general dels i les Socialistes de Mallorca, Amanda Fernández, el secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, el secretari general de les Joventuts Socialistes d’Espanya, Víctor Camino, i el secretari general de l’Agrupació Socialista de Santa Eugènia i batle del municipi, Pep Lluís Urraca.

Precisament, la secretària general dels i les Socialistes de Mallorca, Amanda Fernández, ha defensat que «en un dia com avui, en el qual estam trists i decebuts, he d’expressar que em sent orgullosa de ser socialista, i vull agrair als i les socialistes que estan a cada un dels pobles, a militants i simpatitzants, regidors, consellers i diputats, perquè feim feina dia a dia pensant amb la gent, perquè som servidors públics i perquè la política serveix per transformar la vida».

Per això, Fernández ha volgut deixar clar que «ni Ábalos, ni Koldo ni Santos Cerdán poden embrutar ni entelar la feinada que fa cada socialista des del seu lloc, ells no són el PSOE, nosaltres sí que som el Partit Socialista Obrer Espanyol». En aquest sentit, ha reivindicat que «nosaltres tenim tolerància zero davant la corrupció, mentre que n’hi ha que encara cerquen qui és M.Rajoy i n’hi ha que encara mantenen el president del Parlament en el càrrec amb judici obert per un delicte d’odi».

En qualsevol cas, la secretària general insular ha criticat que el Govern de Marga Prohens «va en contra dels joves, perquè els està robant la il·lusió de tenir un projecte de vida a les Illes Balears». En aquest sentit, ha explicat que en dos anys que fa que governen, només s’han aprovat dues mesures en favor dels joves, i totes dues han vengut per part del Govern espanyol: la gratuïtat del transport públic i la llei estatal d’habitatge que permet topar els preus del lloguer, però que «Prohens no vol aplicar perquè vol que els joves de les illes visquin amb els seus pares, en infrahabitatges o fora d’aquí».

Davant aquesta realitat, Fernández ha demanat als i les joves socialistes que lluitin «per una educació pública, de qualitat i en català, amb uns docents magnífics que nosaltres sí que defensam davant els atacs d’adoctrinament per part de la ultradreta; per l’habitatge digne a un preu digne perquè no volem que les illes siguin la segona residència d’Europa; pel territori contra qui converteix les illes en un paradís d’il·legalitats; per unes illes sense saturació, i demà serem allà a la manifestació per una vida digna; i pel transport públic, la salut mental i la memòria democràtica».

Per part seva, un emocionat Ares Fernández ha fet la seva darrera intervenció com a secretari general de les Joventuts Socialistes de les Illes Balears, expressant que «vivim dies complicats, però deman que no acoteu el cap, que no us faceu petits, que no calleu, que recordeu que aquesta és una casa on la immensa majoria de les persones que la formam som persones íntegres, humils, decents i treballadores, que ens vam afiliar al partit no pels nostres interessos personals, sinó per l’interès general».

Fernàndez ha insistit en el fet que «sempre hem sabut aixecar-nos, resistir i liderar, duim 145 anys fent-ho i ho tornarem a fer», a la qual cosa ha afegit que «el PSOE el van fundar treballadors, no hereus de la dictadura, mai hem hagut de renunciar als nostres valors i sigles i no ho començarem a fer ara». Fent balanç de la seva gestió, el secretari general sortint ha assegurat que «hem duit la veu d’una generació, la joventut, on es prenen les decisions; una generació que no té por a dir les coses pel seu nom, representant un partit d’esquerres, valent, compromès i ambiciós».

A més, Fernández ha emfasitzat que «som majoria els que volem la pau, la justícia social i la igualtat efectiva entre dones i homes; els que volem governs que garanteixin condicions laborals i sous dignes; som l’alternativa a un model caduc que avantposa el benefici de quatre privilegiats al territori i a la ciutadania».

Durant l’acte d’inauguració del Congrés també ha intervingut el secretari general de les Joventuts Socialistes d’Espanya, Víctor Camino, qui no ha oblidat que malgrat la situació política actual, «la feina feta no ens la lleva ningú, i continuam treballant perquè les pràctiques laborals siguin remunerades, per salvar el planeta i derrocar l’especulació, per la decència i la regeneració, per la salut mental i per projectes que millorin la vida dels joves del matí a la nit».

No ha obviat tampoc l’actualitat, assegurant que «enfront dels quatre pocavergonyes que cometen delictes de corrupció imperdonables, el socialisme de les 13 roses, de Ramón Rubial, d’Edu Madina, de Paca Sauquillo, de Carme Chacón, de Ximo Puig, de Francina Armengol i de Salvador Illa».

El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha apuntat que «passi el que passi no hem de perdre perspectiva del que està passant a les Illes Balears, perquè estan rompent consensos, i no podem baixar la bandera, perquè ens estan deixant sense oportunitats als joves».

El 18è Congrés Nacional de les JSIB se celebra a Santa Eugènia, on ha donat la benvinguda el secretari general de l’agrupació socialista i batle del municipi, Pep Lluís Urraca, i està presidit per Marta López. Aquest horabaixa estava previst commemorar el 90 aniversari de l’organització i aquest diumenge, serà la cloenda a càrrec de la nova secretària general, Ana Muela, i la vicesecretària general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez.