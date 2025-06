Més per Menorca expressa la seva «profunda indignació» davant l’escàndol de corrupció que afecta el PSOE

Davant les greus informacions que han sortit a la llum aquests darrers dies, que apunten a «pràctiques corruptes» dins les files del PSOE, Més per Menorca ha volgut manifestar aquest dissabte la seva «indignació» i una «condemna rotunda i sense matisos» de qualsevol forma de corrupció, sigui quin sigui el partit o les persones involucrades.

Segons el partit menorquinista, «la corrupció és incompatible amb la democràcia. Quan les institucions es veuen tacades per interessos espuris, es trenca el vincle de confiança amb la ciutadania i es posa en risc el mateix fonament del sistema democràtic: la igualtat davant la llei, la justícia i la responsabilitat pública».«La corrupció és una traïció a la ciutadania. No podem normalitzar-la ni relativitzar-la. I tampoc podem tolerar el silenci o les evasives davant situacions que exigeixen claredat, responsabilitats i, si escau, conseqüències polítiques», han assegurat.

Més per Menorca recorda que és l’única formació amb presència a les institucions menorquines «que mai no ha estat vinculada a cap cas de corrupció». Un fet que, segons han dit, «no és casualitat, sinó resultat d’una manera de fer política basada en la coherència, el rigor i el compromís amb l’interès comú». Per això, Més per Menorca considera que el Partit Popular «no té cap autoritat per encapçalar la lluita contra la corrupció, ja que, per una banda, és un dels partits amb més casos i càrrecs condemnats de la història recent havent intentat tapar els seus entramats, i per l'altra, des que ha recuperat alguns governs autonòmics no ha fet més que fulminar els organismes de control i lluita contra la corrupció. Dit això, és evident que el PP no és alternativa a la corrupció».

Davant «l’opacitat i l’ambigüitat» que sovint envolten aquests casos, des de Més per Menorca reclamen «transparència, depuració de responsabilitats i una regeneració democràtica real, no només discursos buits». «Els partits polítics tenen el deure de garantir que la ciutadania se senti representada amb dignitat, no avergonyida. Continuarem treballant amb fermesa per preservar la integritat de les institucions i la confiança de la ciutadania en la democràcia», han sentenciat des de Més per Menorca.