Jaume Alzamora, líder de MÉS: «No venim a regalar els nostres vots, venim a defensar una Mallorca habitable»

Jaume Alzamora, portaveu de Més per Mallorca al Consell de Mallorca, atén als mitjans | Foto: Més per Mallorca

El portaveu de Més per Mallorca al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha enviat aquest divendres un missatge nítid al president insular després de mantenir una primera reunió per impulsar la limitació de vehicles a l’illa. Segons Alzamora, «des de MÉS no ens deixarem arrossegar per l’oportunisme ni per les pressions» i ha insistit en la idea que la proposta de Llei ha de ser ambiciosa. «Que el PP es plantegi posar límits és, per si sol, ja és una victòria per nosaltres encara que arribi amb retard. Però que ningú doni per fet res. Nosaltres no ens movem per titulars, ens movem per continguts. I encara hi ha molta lletra petita per a revisar», ha remarcat el portaveu ecosobiranista.