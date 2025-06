L’STEI denuncia que PP i VOX evitin la compareixença del conseller Vera

El conseller d’Educació del Govern continua sense comparèixer ni donar la cara davant l’allau de crítiques generades per l’acord entre PP i VOX, especialment en el seu apartat sobre «Bilingüisme i educació», que suposa un retrocés flagrant per a la llengua catalana a les escoles. L’STEI ha denunciat que aquestes propostes contradiuen la normativa vigent (com la Llei de normalització lingüística, el Decret de mínims i la Llei d’educació de les Illes Balears) i impliquen una greu ingerència en els projectes lingüístics dels centres educatius.

Davant aquest escenari, el conseller Vera, qui hauria de defensar el marc legal i pedagògic establert, opta pel silenci, ignorant les demandes d’explicacions formulades per la comunitat educativa i per diversos grups polítics. L'STEI recorda que, «el període de sessions plenàries ordinàries acaba la setmana vinent, i a partir de mitjans juny només es faran sessions extraordinàries per debatre i aprovar els pressupostos. Així, el conseller Vera, protegit pels seus companys del PP i aliats de VOX, s’estalviarà qualsevol classe de compareixença fins al mes de setembre». Més silencis vergonyosos A tot això, cal sumar-hi unes declaracions gravíssimes per part del diputat de VOX, Sergio Rodríguez, que ha arribat a exigir que s’obrin expedients disciplinaris contra directors i docents que han protestat contra les mesures del pacte PP-VOX, alguns d’ells simplement lluïnt samarretes verdes. Rodríguez ha arribat a afirmar que, si fos per ell, «estarien tots expedientats i al carrer». També ha posat en dubte la neutralitat dels equips directius, sembrant sospita sobre la seva professionalitat i exigint mesures de control ideològic. Davant d’aquestes paraules inadmissibles, el conseller Vera ha optat per seguir callant. Un silenci que el fa còmplice d’una ofensiva política sense precedents contra la llibertat de càtedra i la dignitat dels docents.