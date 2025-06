Més per Menorca denuncia que el Govern Prohens va donar el vistiplau a l'augment de les tarifes interilles

Més per Menorca, a través del diputat Vicenç Vidal, va registrar una bateria de preguntes al Congrés espanyol per a esclarir el motiu pel qual el Ministeri de Transports havia decidit incrementar el preu dels bitllets interilles.

La formació considera que en un intent de justificar aquest augment promogut per la pressió exercida per les aerolínies, el Ministeri de Transports explica la decisió presa sense tenir en compte en cap moment la singularitat de la connectivitat dels residents de les Illes Balears, i sobretot, dels menorquins. «Des d’una visió centralista, només es contemplen paràmetres de viabilitat econòmica per a les grans empreses, però en cap cas es té en compte la connectivitat com un servei bàsic i vital per als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears», assenyalen.

Entre aquestes preguntes, també es qüestionava si la decisió havia estat consensuada amb el Govern de les Illes Balears i la resposta del Ministeri és clara: «La proposta d'actualització va ser consultada amb el Govern de les Illes Balears a la Comissió Mixta, el qual va la considerar oportuna i adequada».

Per aquest motiu, des de Més per Menorca denuncien la connivència del Govern amb les aerolínies i el seu coordinador general manifesta que «després de veure les declaracions del Govern justificant l’increment, ja ens imaginàvem quina era la seva postura, però ara més que mai queda evidenciat que ni el Govern de la senyora Prohens ni el Consell del senyor Vilafranca han estat a l’altura per defensar els drets dels residents».

Des de les files menorquinistes també es demanen on ha quedat el PSOE Menorca amb aquesta qüestió i critiquen que «els menorquins pagam molt car el seu silenci davant Madrid».