Esporles aprova la primera ordenança municipal de memòria democràtica «Sense memòria no hi ha futur»

L’Ajuntament d’Esporles ha aprovat avui, dilluns 9 de juny, la primera Ordenança municipal de memòria democràtica d’Esporles. Una ordenança municipal que és la primera a les Illes Balears i a tot l’Estat espanyol en regular de forma íntegra els continguts propis de la Memòria Democràtica, és a dir, les accions dutes a terme per les distintes institucions per a la seva recuperació, salvaguarda i difusió, amb la finalitat de reivindicar a les víctimes de la guerra civil i de la dictadura de Francisco Franco.

La present ordenança té un total de vint-i-tres articles ordenats en nou capítols amb l’objectiu de salvaguardar la feina realitzada al municipi d’Esporles a l’empara de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, que el pacte VOX-PP ha acordat derogar en el recent acord per aprovar els Pressupostos Generals de la CAIB per a l’exercici de 2025. L’ordenança contempla molts d’aspectes reconeguts a la llei autonòmica i a la legislació estatal, però també s’han desenvolupat aspectes nous com la mediació de l’Ajuntament d’Esporles per a l’accés a documentació privada d’interès per a la memòria democràtica, un fet que podria facilitar l’accés a material que fins ara no ha estat possible i que podria perdre’s en els pròxims anys. També cal destacar l’elaboració d’un cens o registre local de persones afectades per confiscacions de béns o sancions econòmiques motivades per raons polítiques, ideològiques o de consciència durant la dictadura franquista i dutes a terme pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques i altres òrgans repressius del règim franquista.

Altres punts destacats, entre d’altres, són la consignació d’una partida pressupostària anual adreçada al compliment dels objectius de l'ordenança; la previsió d’un règim sancionador a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de memòria democràtica de l’Estat espanyol; l’elaboració d’una web de difusió, i l’elaboració de materials educatius sobre la memòria democràtica adreçats als centres educatius com, per exemple, unitats didàctiques sobre la memòria democràtica.

L’ordenança ha estat aprovada en el Ple extraordinari celebrat avui, dilluns 9 de juny, a les 19.30 h, amb els vots a favor de l’equip de govern municipal del PAS-MÉS per Esporles i del grup municipal del PSOE. L’ordenança ha estat defensada per la portaveu de l’Ajuntament d’Esporles, primera tinent de batlia i regidora de l’equip de govern del PAS-MÉS per Esporles, Maria Roig, qui ha destacat que «l’ordenança és un deute del poble d’Esporles amb els represaliats que lluitaren i defensaren la democràcia i els seus valors, davant els qui s’alçaren en armes contra un govern legítimament triat». Per la seva banda, Josep Ferrà, batle d’Esporles, ha agraït a totes les persones que han fet possible aquesta ordenança i als grups municipals que li han donat suport, especialment als tècnics municipals i als membres del grup de memòria democràtica d’Esporles i l’Associació de Memòria de Mallorca.

Ferrà també ha dit que aquesta ordenança «és una resposta política a l’acord VOX-PP a l’anunci de derogació de la llei de memòria de les Illes Balears». La present ordenança recull tots els aspectes competencials que li confereix el principi d’autonomia local, la Llei de Bases de Règim Local, el cos legislatiu específic en matèria de memòria democràtica, els principis que es deriven d’altres normes autonòmiques (com la Llei de Fosses), de l’Estat Espanyol i de la resta d’organismes internacionals. Aquesta ordenança dona compliment a la moció presentada pel grup del PAS-MÉS per Esporles el passat mes d’octubre i aprovada pel Ple de l’Ajuntament.