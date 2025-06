El PSIB acusa el Consell de Mallorca de fomentar l'especulació amb la creació de dues borses de places turístiques

El PSIB ha acusat el Consell de Mallorca de promoure l'especulació turística amb l'aprovació de dues borses transitòries de places turístiques, una per a lloguer vacacional i una altra per a allotjaments hotelers. Aquesta mesura, adoptada avui per la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT), permetrà la venda de places a un preu de 3.500 euros cadascuna, i suposa de fet l’aixecament de l’actual moratòria en vigor, decretada durant el govern progressista a la passada legislatura; la decisió posa en joc unes 96.000 places a Mallorca que estaven destinades a l’extinció, que ara el Partit Popular reactiva.

La portaveu del grup socialista al Consell, Catalina Cladera, ha expressat la seva preocupació davant decisió del departament de Turisme del Consell de Mallorca, liderat pel conseller José Marcial, d’activar dues bosses de places turístiques, destinades al lloguer vocacional d’habitatges i als establiments turístics, que segons el PSIB suposa «una passa enrere en la contenció del creixement turístic a l’illa».

«Ens trobem a les portes de la temporada alta i la massificació ja es fa sentir arreu de Mallorca. Lluny de prendre mesures per combatre-la, el govern aposta per incrementar encara més el nombre de places», ha denunciat Cladera. La mesura camina en la direcció oposada a allò que havia anunciat el mateix PP en matèria de contenció de la pressió turística, ja que posa en valor 96.000 places turístiques de lloguer vacacional que amb la regulació feta durant la passada legislatura estaven predestinades a la desaparició, perquè no era possible la seva renovació.

Segons la dirigent socialista, la creació d'aquestes borses permetrà l’intercanvi de places, un fet que «fomenta l’especulació» i prioritza els interessos econòmics per damunt del benestar de la ciutadania i de la sostenibilitat de l’illa.

El PSIB ha exigit al Consell que rectifiqui aquesta decisió i assumeixi un compromís real amb la sostenibilitat, la regulació del turisme i el benestar de la ciutadania de Mallorca, com, per altra banda, han anunciat repetidament amb declaracions Prohens i Galmés, per una reducció real de places turístiques (que en la pràctica ja es trobaven limitades a 412.000 per la moratòria del govern de progrés), o la creació de la Mesa per a la sostenibilitat. «Actuacions que intenten maquillar una vegada més la voluntat especuladora endèmica del PP» anuncia el PSIB.