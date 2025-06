El PSIB planta la tertúlia política d’IB3 Ràdio per a denunciar «un nou cas de manipulació política» per part de l’ens públic

El PSIB-PSOE ha decidit no assistir aquest dilluns la tertúlia política del programa Al Dia, d’IB3 Ràdio, en protesta per «un nou cas de manipulació política per part de l’ens públic», com també han fet la resta dels partits de l'oposició.

Segons han explicat, la direcció del programa va proposar parlar de la Conferència de Presidents Autonòmics, i de l’execució de l’Impost del Turisme Sostenible de l’any 2017, precisament en una setmana en què l’actualitat política passa de forma clara per la greu crisi institucional que travessa el Parlament, amb el seu president, Gabriel Le Senne (Vox), que haurà de seure a la bancada dels acusats per presumpte delicte d’odi, i per la crisi social provocada per l’acord de pressuposts entre el PP i Vox, que ja ha rebut el rebuig de bona part de la societat civil.

A més, l’agenda política de la setmana també ve marcada per les mobilitzacions de l’Assemblea de Docents pels atacs del PP i Vox a la llengua pròpia i l’educació pública i per la convocatòria, diumenge, d’una gran manifestació contra la saturació turística, després que el PP no hagi pres cap mesura en aquest àmbit sent aquest el tercer estiu que governa.

Per al PSIB-PSOE, es tracta d’un cas clar de manipulació política, pel fet que la direcció de l’ens «ha triat parlar de la gestió política de l’anterior pacte d’esquerres que va publicar només un mitjà de comunicació i que no és d’actualitat, i de la Conferència de Presidents, amb l’objectiu que no es qüestioni la gestió del PP i de la presidenta del Govern, Marga Prohens, ni que es parli del rebuig de la societat civil al seu acord amb Vox».

L’únic argument ofert per l’ens davant l’avís que els partits progressistes no assistirien a la tertúlia és que de pressuposts ja s’havia parlat en una ocasió anterior, quan hi ha temes que es repeteixen gairebé cada dilluns, com és el cas de la migració.

Davant el rebuig a participar per part de l'oposició, i la no assistència del representant de Vox, la tertúlia ha quedat reduïda a una entrevista de 10 minuts a la representant del PP.