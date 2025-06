El Pi exigeix mesures urgents per a «combatre la bretxa digital i la desatenció bancària que pateix la gent gran»

El Pi – Proposta per les Illes ha presentat una moció al Consell de Mallorca amb l’objectiu de «combatre la creixent bretxa digital i la desatenció bancària que pateixen milers de persones majors a l’illa». La formació reclama accions concretes tant a les administracions públiques com a les entitats financeres perquè cap ciutadà quedi enrere en el procés de digitalització.

La iniciativa d’El Pi recull casos reals de persones que, per manca de competències digitals o alternatives presencials, han estat excloses de serveis essencials. «Hem sabut que gent gran no ha pogut accedir a activitats com un viatge a Menorca organitzat pel mateix Consell perquè el tràmit només es podia fer en línia. És un cas greu, però no és aïllat», ha denunciat el portaveu d’El Pi al Consell, Antoni Salas.

La moció també denuncia la desaparició progressiva d’oficines bancàries a l’illa, fet que agreuja la situació de moltes persones. Des del 2018 han tancat el 45% de les oficines bancàries a les Balears, deixant municipis sencers com Deià, Estellencs o Escorca sense cap servei presencial. «La gent gran no pot ser víctima del progrés tecnològic. Si no hi ha alternativa presencial, l’administració i els bancs esdevenen barreres i no serveis», ha afirmat Salas.

El Pi proposa que qualsevol gestió amb l’administració es pugui fer tant de forma presencial com digital, a elecció del ciutadà. A més, insta el Consell a publicar periòdicament les accions que du a terme per a reduir la bretxa digital, amb dades concretes sobre municipis i persones beneficiades. També demana la creació o desplegament d’oficines bancàries mòbils als municipis on no sigui viable mantenir una oficina física, seguint l’exemple de territoris com Castella i Lleó o Catalunya.

«L’autèntica excel·lència en la gestió no és només digitalitzar, sinó garantir que tothom hi pugui accedir. Les persones han de poder triar com relacionar-se amb l’administració o el seu banc», ha conclòs Salas.

Amb aquesta moció, El Pi vol garantir «la dignitat, l’autonomia i la inclusió de totes les persones, especialment de les més vulnerables, davant una transformació digital que, sense acompanyament, pot convertir-se en una nova forma d’exclusió social».