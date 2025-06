Denuncien que PP i Vox aprofiten el decret de les macrogranges per atacar el català i regularitzar els camps de polo

Contra el català, i en defensa de la urbanització i les prebendes dels més poderosos. El PSIB-PSOE ha denunciat aquest dissabte «la traïció» de la presidenta del Govern, Marga Prohens, després de les esmenes presentades per Vox al Decret Llei de Macrogranges. «Prohens, a darrera hora i per la porta del darrere, ha fitxat per al dimarts a l’ordre del dia l’aprovació del Decret Llei de Macrogranges amb la inclusió d’esmenes de Vox en contra del català, a favor de la urbanització de totes les Balears i, fins i tot, afavorint un camp de polo privat que té interessos molt concrets», ha afirmat el portaveu del Grup Parlamentari, Iago Negueruela.

«El pacte de la vergonya a què han arribat PP i Vox comença a donar els seus fruits. El seu pacte ocult, l’agenda oculta, comença a canviar la realitat de les nostres illes amb l’entrega absoluta de Prohens a Vox», ha explicat Negueruela. Per al portaveu, «la paraula de Prohens no és que estigui a la venda, ara ja li és igual tot per mantenir la seva cadira i la de Le Senne». Negueruela ha denunciat, també, la convocatòria dimecres de la Mesa del Parlament «per tapar i amagar la suspensió de Le Senne».

Contra el català

Negueruela ja criticà divendres l’acord entre PP i Vox anunciant, al costat de la resta de grups de l’oposició, una esmena a la totalitat dels pressuposts de la comunitat. «Prohens va dir que no confrontaria amb la llengua i que no modificaria cap normativa, i ara haurà de canviar la llei d’educació per castellanitzar les aules, aplicant un TIL sense anglès en contra de tota la comunitat educativa», assegurà.

Negueruela, en aquest sentit, acusà la presidenta de ser «pitjor que José Ramón Bauzá, perquè ell anava de front, mentre que Prohens ho fa per darrere, amb unes esmenes de les quals no coneixem el text ni la lletra petita».

A més a més, el portaveu ‘socialista’ denuncià que «Prohens ens va dir a la cara que no derogaria la llei de memòria i la derogarà, va dir que no construiria en zones inundables i ara fa marxa enrere, va dir que posaria límits al turisme i en el pacte de la vergonya no n’hi ha cap, va dir que apostaria per la sostenibilitat i ara rebutja el pacte verd europeu, i poques paraules queden per definir el tracte cap a les persones migrades que volen deportar només pel seu color de pell».Negueruela argumentà també que «són uns pressuposts que no vol ningú».