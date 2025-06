Denuncien que el rebuig al Pacte Verd de PP i Vox suposa un «atac a la sostenibilitat» i un retrocés ambiental

La diputada del PSIB-PSOE Pilar Carbonero ha denunciat aquest divendres que l’acord entre PP i Vox per aprovar els pressuposts de 2025 deixa fora el Pacte Verd Europeu, un fet que suposa «un atac a la sostenibilitat, i un retrocés científic, ideològic i ambiental» per a les Illes Balears; a més, el «pacte indigne» suposa «una esmena a la totalitat a les polítiques del conseller Simonet», ha indicat.

Durant la compareixença del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, per al debat pressupostari en Comissió, la diputada del grup ‘socialista’ ha criticat que si bé es renuncia a l’agenda verda europea, el Govern manté els fons de la PAC, «una farsa i un engany més del Govern de Prohens, que diu que vol protegir el camp, mentre posen en dubte les mateixes polítiques que el financen». «Una gran contradicció», ha indicat.

Carbonero ha deixat clar que la PAC és el mateix que el Pacte Verd Europeu, ja que està pensada per «lluitar contra el canvi climàtic, protegir la biodiversitat i fer més sostenible el camp». Per això, ha acusat el PP de jugar «a dues bandes: d’una banda, cobram d’Europa, i de l’altra, renegam d’Europa». Amb tot, el «fons de maniobra» que inclou el pacte entre PP i Vox, que vol compensar els efectes de les polítiques europees, no és més que «una imposició que Vox ha fet al PP, però que no té ni cap ni peus».

Com a la resta d’àrees, Agricultura presenta un format antic, «sense canvis» i ha criticat que el conseller no sap encara «quins canvis farà Vox a través de les esmenes parlamentàries», ni què passarà amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Una altra crítica de la diputada del grup ‘socialista’ és que el producte local és «un simple eslògan del Govern», perquè ha quedat devaluat amb el que ha passat amb la macrogranja de Llucmajor. «Hi ha hagut una negligència i una manca d’acció de la Conselleria, i fins que no han sortit les imatges tremendes d’una associació en defensa del benestar animal, no hi ha hagut cap acció contundent, ni per part de la Conselleria, ni del conseller ni del director general, la qual cosa suposa un desprestigi per al producte local», ha assegurat Carbonero.