Denuncien «opacitat» en el procés de la candidatura de Palma a la Capitalitat Europea de la Cultura 2031

Més per Palma vol expressar la seva preocupació per com el govern municipal està impulsant la candidatura de Palma a la Capitalitat Europea de la Cultura 2031: «Es tracta d’un projecte que hauria de ser de ciutat, compartit, participat i amb el lideratge del teixit cultural, però que neix marcat per l’opacitat, la manca de consens i l’exclusió dels actors culturals».

Per al partit, «una capitalitat cultural no pot ser una operació d'aparador ni una eina més de promoció turística. Si volem transformar Palma des de la cultura, cal començar per escoltar el sector i la ciutadania, no fer projectes que els donen l’esquena».

A més, denuncien que el procés, tal com s’ha plantejat fins ara, no ha comptat ni amb cap informació prèvia als grups municipals, ni amb la implicació real del sector cultural en la seva diversitat. La candidatura s’ha començat a articular des dels despatxos, a través de trobades selectives amb determinats sectors i amb la complicitat d'hotelers i empresaris turístics. Al mateix temps, assenyalen que s’ha ignorat el teixit cultural viu de la ciutat, format per les principals entitats professionals de la cultura, pels creadors, pels gestors i pels equipaments culturals. «Aquest tipus de processos haurien de ser exemplars en participació, transparència i consens. No és un tema d’una sola regidoria, és una qüestió de ciutat. I Palma no es pot permetre que un projecte tan rellevant sigui fet a porta tancada i sense la complicitat del món cultural», ha afegit Contreras.

Més per Palma denuncia també que la política cultural del govern municipal ha estat la de convertir la regidoria en una agència de promoció turística, en lloc de donar suport, fomentar i difondre la cultura pròpia i comunitària: «La cultura no pot ser únicament un reclam de consum per als visitants; ha de ser una eina de cohesió, de pensament crític i de construcció col·lectiva».

En aquest sentit, la formació assenyala que resulta «paradoxal i profundament incoherent» que el mateix govern que impulsa aquesta candidatura estigui protagonitzant, juntament amb l'extrema dreta, atacs sistemàtics a la llengua i a la cultura pròpies de la ciutat. «És molt difícil prendre’s seriosament una candidatura impulsada per un govern que, al mateix temps, està perpetrant agressions fins ara mai vistes a la llengua i a la cultura pròpies, a també a l'educació i a la Memòria Històrica. Aquesta greu contradicció deslegitima el projecte», ha sentenciat el regidor.

Finalment, Més per Palma anuncia que els propers dies mantendrà trobades amb col·lectius i professionals del sector cultural per a escoltar la seva opinió i construir, si cal, un posicionament conjunt davant aquest projecte. «Nosaltres no volem capitalitats de cartó pedra, volem projectes culturals transformadors, inclusius i arrelats de forma real a la ciutat. Si Palma vol ser capital europea de la cultura l’equip de govern ha de començar per respectar-la, escoltar-la i defensar-la cada dia», ha conclòs Contreras.