PP i Vox ja posen en pràctica el seu pacte contra la llengua: aproven prorrogar el termini per acreditar coneixements de català als funcionaris

El ple del Parlament d'aquest dimarts ha convalidat, amb els vots a favor de PP i Vox, el decret llei que prorroga de dos a quatre anys el termini per a acreditar el coneixement lingüístic del català dels funcionaris en els processos d'estabilització.

Es tracta dona una mesura pactada amb Vox i inclosa en el decret llei de mesures extraordinàries i urgents de capitalitat de Palma i Eivissa, de Menorca Reserva de la Biosfera i de transport interinsular de residus de Formentera i Eivissa, aprovat a Consell de Govern el passat 16 de maig.

El decret ha estat convalidat amb 29 vots a favor de PP, Vox, Llorenç Córdoba i Xisco Cardona, dues abstencions d'Agustín Buades i Idoia Ribas (Vox) i 22 vots en contra de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem. Els socialistes han sol·licitat que es tramitàs com a projecte de llei però no ha tirat endavant.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha defensat en el ple l'objectiu del decret, que és «millorar el tracte financer» de Palma, Eivissa i del Consell de Menorca.

En aquest sentit, ha destacat que a partir d'ara hi haurà una reserva de crèdit específica que permetrà concretar les aportacions per llei de capitalitat i, d'altra banda, ha posat en valor que també se soluciona una «qüestió important» com és el transport de residus entre Formentera i Eivissa.

En relació amb la prorroga del requisit del català, Costa ha dit que «no és un tema de llengua» sinó que s'amplia el termini per a «evitar acomiadar 150 persones».

Rebuig de l'esquerra

Els grups de l'esquerra han rebutjat el decret llei, tant per les modificacions en les lleis de capitalitat com les del requisit de català a la sanitat. «Acaba d'arraconar el català en la sanitat pública», ha lamentat el socialista Marc Pons.

Per a Pons, el problema no és la prorroga sinó l'eliminació de la remoció per l'incompliment del nivell el que, al seu criteri, és l'eliminació del requisit. «Instrumentalitzen el català com a element de confrontació», ha criticat.

En aquesta línia, l'ecosobiranista Lluís Apesteguia ha retret que «en tots els decrets del PP hi ha un atac al català». «És el que els demana el cos», ha ironitzat. «Deixin de dir que respon a a no acomiadar treballadors», ha criticat el diputat, qui ha considerat que el que vol el Govern és que hi hagi funcionaris de carrera sense acreditar el català.

També el socialista ha criticat que «no hi ha norma que aprovi el Govern de Prohens que no estigui contaminada per aquest mercadeig de drets i obligacions al que cada dia es dediquen PP i Vox».

Del seu costat, la diputada menorquinista, Joana Gomila, ha insistit que la norma representa un «atac a la llengua» i ha criticat que modifiquin l'ITS però que «no hagin estat capaços» d'incrementar-lo tal com varen anunciar.

Igualment, Pons ha rebutjat que la capitalitat i Reserva de la Biosfera es puguin pagar amb l'Impost de Turisme Sostenible (ITS). «Hi ha una reducció del finançament», ha assegurat Pons, argumentant que «perden doblers que s'estalvia el conseller d'Hisenda» ja que abans els ajuntaments disposaven de capitalitat i ITS i ara «ho posen tot en el mateix sac».

Apesteguia ha considerat també que els ciutadans de Palma «hi perden» amb aquest decret. «En el finançament --de Palma, Eivissa i Menorca-- podem anar agafant doblers de l'ITS i de fons europeus fins que ens quadri», ha dit.

En relació amb la modificació de la llei Reserva de la Biosfera, la menorquinista ha assegurat que suposa la perduda de quatre milions d'euros que el Govern està compromès a finançar.

També la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha rebutjat el decret en criticar que suposa menor finançament. «L'exposició de motius és una falta de respecte perquè no s'esforcen ni a dissimular», ha retret.