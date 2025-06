L'oposició urgeix a suspendre Le Senne i acusa Prohens d'emparar «un presumpte delinqüent»

Els grups de l'oposició al Parlament urgeixen a activar els procediments per a suspendre l'encara president de la Cambra autonòmica, l'ultra Gabriel Le Senne (Vox), i han acusat la presidenta del Govern, Marga Prohens, d'emparar «un presumpte delinqüent».

Així, s'han expressat els portaveus del PSIB, Iago Negueruela; Més per Mallorca, Lluis Apesteguia; Més per Menorca, Josep Castells; i Unides Podem, Cristina Gómez, en declaracions als mitjans de comunicació durant el transcurs del ple parlamentari d'aquest dimarts.

Els quatre diputats han urgit a activar els procediments per a suspendre Le Senne de les seves funcions una vegada s'ha confirmat que se'l jutjarà com a suposat autor d'un delicte d'odi comès, precisament, durant una sessió plenària.

És per això, ha anunciat, que aquest mateix dimarts presentaran un escrit adreçat a la diputada presidenta de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, Marta Pereira (PP), perquè convoqui la reunió per a debatre i votar la suspensió de Le Senne en virtut de l'article nou del reglament.

Aquest escrit, han detallat, també es posarà en coneixement de la Mesa del Parlament, que es reunirà aquest dimecres perquè els seus membres siguin coneixedors de la situació.

Castells ha recordat que fa més de tres mesos que el grup parlamentari mixt va presentar un escrit per a sol·licitar la suspensió de Le Senne, però que la Comissió ni tan sols ha estat convocada.

En la mateixa línia s'ha expressat Apesteguia, qui ha recordat que la votació de la suspensió, tal com es recull a l'article novè del reglament, hauria de ser automàtica.

Negueruela, per part seva, ha assenyalat que una vegada es convoqui la Comissió de l'Estatut del Diputat -cosa que ha assegurat que no pot no produir-se- el PP haurà de decidir si porta la suspensió al ple.

Gómez ha estat una de les més dures en parar d'aquesta situació i ha acusat Prohens de portar un any emparant «un presumpte delinqüent».