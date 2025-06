Unides Podem: «El PP sap molt de necropolítica, però Prohens no tenia cap necessitat de marcar-se un Mazón»

La representant d’Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa on ha expressat el parer de la formació envers l’acord adoptat per a aprovar els pressuposts per a l’any actual, el 2025: «Amb una frase visualitzes moltes coses i aquesta història era susto o muerte: susto és el PP i muerte és Vox i el PP perquè el que ha succeït és que Vox ha arrossegat el Partit Popular al seu ideari, les seves peticions i els seus xantatges». «La Sra. Prohens s’ha marcat un Mazón», apunta la diputada, qui considera ho ha fet «de forma totalment innecessària», ja que recorda que «Mazón és un líder desesperat sobre el qui cauen quasi 300 víctimes per la Dana de València» i que com a líder polític «se l’identificarà tota la vida per la necropolítica més dura del PP».

«Necropolítica de Mazón amb les 300 víctimes de la Dana, necropolítica com la de les residències de la Sra. Ayuso o necropolítica com les armes de destrucció massiva o la justificació dels atemptats d’Atocha», esmenta la diputada, qui considera que «el PP sap molt de necropolítica, però la Sra. Prohens no tenia cap necessitat de marcar-se un Mazón» i l’únic objectiu al darrere és «mantenir la seva cadira». «Necropolítica i deshumanització de Prohens abandonant a la seva sort als immigrants que arriben a les nostres costes, també als menors no acompanyats», ha afegit. A més, ha volgut remarcar, que es tracta d'una cadira que «està lligada a la del Sr. Le Senne, encara president d’aquest Parlament, que és una persona ja processada per un delicte d’odi i sobre el qual el Tribunal Constitucional ha dit que s’haurà d’estudiar per què va expulsar les diputades de la cambra legislativa». «La Sra. Prohens està pactant amb un partit que cada dia ens sorprèn amb més deliris». critica la diputada, qui a més incideix que «és fort que es pacti amb una formació que reivindica l’enyorança pel règim franquista». Gómez lamenta l’acord encara més davant «l’onada reaccionària mundial» i on «Europa és punta de llança de la defensa dels valors democràtics» i «cap partit europeu pacta amb partits feixistes per a mantenir la cadira o governar amb estabilitat». La parlamentària s’ha mostrat especialment preocupada pel «retrocés en drets» que ha desgranat en quatre grans blocs. El primer, sobre la llengua i els drets lingüístics, Gómez augura que «és una cortina de fum» i que «el PP ho intenta salvar dient que vol un bilingüisme cordial». Entre els motius que esgrimeix la formació sobre aquest «fals bilingüisme» destaca el fet que «en aquesta comunitat autònoma només són bilingües els catalanoparlants» i que la «pròpia dinàmica lingüística fa que el castellà s’imposi». Sobre l’afectació que tendrà el retrocés en drets lingüístics a l’àmbit educatiu, Unides Podem suposa que «hi ha una lletra petita que encara no ha sortit» perquè «no quadra la voluntat de vehicular l’ensenyament en llengua castellana mantenint la normativa actual (normalització lingüística, decret de mínims i respecte a l’autonomia de centre)». «El Partit Popular serà responsable dels retrocessos en drets lingüístics i d’aquesta uniformitat», remarquen. Un dels peatges que més preocupa a la formació és la derogació de la llei de memòria democràtica «que ve acompanyada de l’anunci que si entren a governar també derogaran la llei estatal». «El que tendrà de més significatiu aquesta derogació és que ha demostrat que tenim una presidenta del Govern que no té paraula», apunta la diputada. Gómez critica que Prohens no compleixi «amb un quid pro quo que va pactar amb l’oposició de mantenir la llei de memòria salvant l’error del PP amb les 30 esmenes que ens duien a una vida en modo Vox» així com «alliberar tot el tema de les zones inundables que després de la Dana valenciana el PP va reconèixer que s’havia equivocat». Un altre bloc que assenyalen que es veu «greument» afectat per l’acord assolit entre PP-Vox és el territori amb les polítiques de desprotecció aprovades pel PP aquests dos darrers anys «i sense necessitat d’acotar capdavant de Vox». «Sabem que el Partit Popular fa polítiques territorials depredadores», apunta Gómez, «ells qualifiquen terrenys i quan l’esquerra guanya les eleccions ha de pagar indemnitzacions per a desqualificar-los»; una dinàmica que valoren com «una verdadera desgràcia». Finalment, la parlamentària ha carregat contra la política d’habitatge: «Estic totalment en contra de la depredació territorial però encara més si es construirà en rústic casoplons o pisos per a gent que ve del nord amb molta pasta». Mentrestant, «la gent del carrer, les famílies no podran accedir a aquests habitatges».