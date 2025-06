Més per Mallorca: «Prohens ha assumit com a propi l’odi de Vox a la llengua catalana»

El coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha retret a la presidenta del Govern el pacte de PP i Vox pels pressupostos de 2025 al qual ha qualificat de «pacte de la vergonya, inhumà, d’odi cap a la llengua catalana i contra el poble de Mallorca».

«Si Vox pot fer les seves polítiques, si Vox pot imposar les seves cabòries en contra de les persones, en contra de la llengua, en contra de la memòria, és perquè vostès els regalen els seus escons», ha dit el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, a la presidenta del Govern durant la seva pregunta sobre el pacte de PP i Vox pels pressupostos de 2025 a la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts.

«Amb aquest pacte de la vergonya vostès diuen que els és igual si una persona passa fam: que s’espavilin, que el PP se’n desentén, perquè tria pactar amb Vox, condemnats a pagar 862.000 euros pel Tribunal de Comptes. Un partit que manté a un processat per delicte d’odi com a president del Parlament. I gosen acusar menors de delinqüents», ha etzibat Apesteguia a Prohens.

En la mateixa línia, el coordinador general de la formació ha assegurat que el pacte de PP i Vox pels pressupostos «és un pacte inhumà» i que prova d’això és que la Xarxa per la inclusió ha trencat amb el Govern de Prohens.

A més, Apesteguia ha afirmat també que el pacte «és un pacte que va en contra de la llengua catalana. Que assumeix l’odi de Vox a la llengua catalana. Que va en contra del poble de Mallorca» i, en aquest sentit, el portaveu parlamentari de Més per Mallorca ha demanat a Prohens si coneix qualque funcionari o professor que no sàpiga castellà o si coneix cap alumne que acabi l’educació obligatòria sense saber castellà i que, donat que aquesta realitat no existeix, «per què volen que hi hagi funcionaris o professors que no sàpiguen català? Per què volen incrementar el nombre d’alumnes que no saben català? Quin problema tenen amb el català? Quin problema tenen amb els mallorquins?».

«Una llengua no es pot imposar allà on és llengua pròpia. Una llengua no pot ser un problema allà on és llengua pròpia. Però el Partit Popular han firmat un document que va, en esperit i en lletra, en contra de la llengua pròpia en tots els seus punts», ha assegurat Apesteguia.